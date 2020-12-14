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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10515105161051710518>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Такое с каждым может случиться в любой момент.

Недарма Кличко радив готуватися до землі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:50

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:У меня вообще выбора не было


Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)

Жена приказала.Этого достаточно.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Взяли в оренду квартиру в центральній частини України, бо щось поки в Харкові гучно буває. 10 поверх у новобудові, все було гаразд, але с жовтня і початком відключень виникло бажання жити понижче, бо ліфт, така зараза, зараз не працює не тільки під час блекаутів, а і між ними, ну не подобаються йому ці перепади напруги, тому періодично відпочиває, вот і почав шукати інший варіант житла, поближче до землі.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:03

  Arbitr написав:Взяли в оренду квартиру в центральній частини України, бо щось поки в Харкові гучно буває. 10 поверх у новобудові, все було гаразд, але с жовтня і початком відключень виникло бажання жити понижче, бо ліфт, така зараза, зараз не працює не тільки під час блекаутів, а і між ними, ну не подобаються йому ці перепади напруги, тому періодично відпочиває, вот і почав шукати інший варіант житла, поближче до землі.

Не потрібно нижче - повітря в містах зараз не дуже добре. На висоті воно хоч трохи, але чистіше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:02

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:Ставить цены можно какие угодно.
Риэлторы и застройщики утверждают, что покупателей на КРЖН практически нет.
О каком уровне поддержки в этом случае вообще может идти речь?)
РS: О бюджетниках вообще порадовали. Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.

То же самое вы кричали и с такими же интонациями в 16-ом.

Вопрос был почему цены за 10 месяцев существенно не упали, если никто не покупает, но вы его проигнорировали как неудобный факт. Сидеть на содержании в Германии видимо способствует выборочному восприятию.

Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:08

  Damien написав:Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.

В современном мире деньги - не проблема. Тем более для Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:09

  airmax78 написав:
  UA написав:Если буду нахваливать то чем владею, превращусь в Эйрмакса.

Та ладно, скромный вы наш. Всем известно, что у вас во владении только топчик сдаваемый в аренду валютным арендаторам. Вы ж неоднократно об этом тут намекали.

Последний валютный арендатор отбыл за пределы Неньки 3 февраля.
Не, ну они платили на карточку ещё по несколько месяцев со словами - что у них инсайд, что это скоро кончится...
Не совсем же ненормальные москали чтобы ...
До войны был хороший курс обмена модных МОПов на хрущи с газовой колонкой.
Сейчас столько не дадут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:13

  Damien написав:Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.

Цены не упали пока что не сильно потому, что
1. Продавцы не рискуют приехать в Украину
2. Продавцы не могу легально вывезти деньги
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:19

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Если буду нахваливать то чем владею, превращусь в Эйрмакса.

Та ладно, скромный вы наш. Всем известно, что у вас во владении только топчик сдаваемый в аренду валютным арендаторам. Вы ж неоднократно об этом тут намекали.

Последний валютный арендатор отбыл за пределы Неньки 3 февраля.
Не, ну они платили на карточку ещё по несколько месяцев со словами - что у них инсайд, что это скоро кончится...
Не совсем же ненормальные москали чтобы ...
До войны был хороший курс обмена модных МОПов на хрущи с газовой колонкой.
Сейчас столько не дадут.

Хрущи и МОПы - это разные рынки, непересекающиеся. Рынок хрущей нерегулируем, неликвиден и дик. Рынок МОПов четко структурирован и упорядочен, имеет жесткие требования к участникам. Не в пример более ликвидный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:22

  Vlad442 написав:У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.
Им, чтобы оправдать свое решение, нужно истово верить, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно.

Тут вообще многие занимаются только тем, что оправдывают свои уже давно принятые и осуществленные решения.
Vitalian, аки Дон Кихот с мельницами, воюет с ненавистными ему хрущами(а проблема-то не в хрущах...)
Флай готов умереть, но не признает, что 2,5км через бурьяны - это не пешая доступность метро
rjkz много лет готовился к переезду(т.к путен нападет) и находил множество причин почему надо уехать. Правда, в случае rjkz действительно так и случилось(хотя и не должно было, просто дикое совпадение), поэтому победителей(нострадамусов) не судят
Damien
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