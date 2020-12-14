Додано: Чет 15 гру, 2022 00:02

Vlad442 написав: antey1969 написав: Ставить цены можно какие угодно.

Риэлторы и застройщики утверждают, что покупателей на КРЖН практически нет.

О каком уровне поддержки в этом случае вообще может идти речь?)

РS: О бюджетниках вообще порадовали. Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку. Ставить цены можно какие угодно.Риэлторы и застройщики утверждают, что покупателей на КРЖН практически нет.О каком уровне поддержки в этом случае вообще может идти речь?)РS: О бюджетниках вообще порадовали. Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.

То же самое вы кричали и с такими же интонациями в 16-ом.



Вопрос был почему цены за 10 месяцев существенно не упали, если никто не покупает, но вы его проигнорировали как неудобный факт. Сидеть на содержании в Германии видимо способствует выборочному восприятию. То же самое вы кричали и с такими же интонациями в 16-ом., если никто не покупает, но вы его проигнорировали как неудобный факт. Сидеть на содержании в Германии видимо способствует выборочному восприятию.

Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.Никто не хочет ошибиться.Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.