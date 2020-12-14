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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10515105161051710518

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:25

  UA написав:
  Damien написав:Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.

Цены не упали пока что не сильно потому, что
1. Продавцы не рискуют приехать в Украину
2. Продавцы не могу легально вывезти деньги

Можно еще сократить - "продавцам пока что еще массово не нужны деньги"
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 00:31

Или просто покупатели и продавцы дезориентированы.

Отчитываюсь. Обращалась за советом - шо робыть с нежилой, - продавать, менять, тупо ждать арендатора, который когда нибудь может прилететь в голубом вертолете.
Из всех вариантов - осталось только ждать вертолет. Цена ЦО за ноябрь 100грн/метр. Вроде с января нежилые ээ Х2.
Освободилась одна арендная квартирка (низкий этаж, автономка, центр, сдавалась за 10), выставила на продажу на пару недель, пока кое что внутри подправим. Два звонка. Предлагают цену на четверть дешевле заявленной.
Итог - не дергаться, не заморачиваться, дякувать Богу за свет, тепло, близких и за много еще чего...
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 01:29

Недвижимость это квадратный метр умноженный на площадь. Продается только оптом.
Покупается либо в кредит, либо после завершения скирдования. Ни война ни кризис не могут срезать номинальную наскирдованную сумму, они могут лишь повлиять на процесс скирдования. Глупо вопрошать почему за год цены на недвигу не рухнули в 2 раза. А разве заначки поредели в 2 раза?

По опыту 2014-2015 годов могу сказать следующее - есть первая волна покупателей, которая хватает дисконт 10-25% как манну небесную, либо переселенцы у которых есть кеш.
Затем начинается реальность, когда все заявки удовлетворены, переселенцы уже определились, остались на рынке только жадные, готовые брать с более существенным дисконтом под бизнес, под инвестицию, еще под какой фиг.
Zebra
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