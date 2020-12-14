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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 00:25
UA написав: Damien написав:
Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.
Цены не упали пока что не сильно потому, что
1. Продавцы не рискуют приехать в Украину
2. Продавцы не могу легально вывезти деньги
Можно еще сократить - "продавцам пока что еще массово не нужны деньги"
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Damien
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Додано: Чет 15 гру, 2022 00:31
Или просто покупатели и продавцы дезориентированы.
Отчитываюсь. Обращалась за советом - шо робыть с нежилой, - продавать, менять, тупо ждать арендатора, который когда нибудь может прилететь в голубом вертолете.
Из всех вариантов - осталось только ждать вертолет. Цена ЦО за ноябрь 100грн/метр. Вроде с января нежилые ээ Х2.
Освободилась одна арендная квартирка (низкий этаж, автономка, центр, сдавалась за 10), выставила на продажу на пару недель, пока кое что внутри подправим. Два звонка. Предлагают цену на четверть дешевле заявленной.
Итог - не дергаться, не заморачиваться, дякувать Богу за свет, тепло, близких и за много еще чего...
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Додано: Чет 15 гру, 2022 01:29
Недвижимость это квадратный метр умноженный на площадь. Продается только оптом.
Покупается либо в кредит, либо после завершения скирдования. Ни война ни кризис не могут срезать номинальную наскирдованную сумму, они могут лишь повлиять на процесс скирдования. Глупо вопрошать почему за год цены на недвигу не рухнули в 2 раза. А разве заначки поредели в 2 раза?
По опыту 2014-2015 годов могу сказать следующее - есть первая волна покупателей, которая хватает дисконт 10-25% как манну небесную, либо переселенцы у которых есть кеш.
Затем начинается реальность, когда все заявки удовлетворены, переселенцы уже определились, остались на рынке только жадные, готовые брать с более существенным дисконтом под бизнес, под инвестицию, еще под какой фиг.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 01:46
Damien написав: Vlad442 написав:
У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.
Им, чтобы оправдать свое решение, нужно истово верить
, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно.
Тут вообще многие занимаются только тем, что оправдывают свои уже давно принятые и осуществленные решения.
Vitalian, аки Дон Кихот с мельницами, воюет с ненавистными ему хрущами(а проблема-то не в хрущах...)
Флай готов умереть, но не признает, что 2,5км через бурьяны - это не пешая доступность метро
rjkz много лет готовился к переезду(т.к путен нападет) и находил множество причин почему надо уехать. Правда, в случае rjkz действительно так и случилось(хотя и не должно было, просто дикое совпадение), поэтому победителей(нострадамусов) не судят
А вы готовы принять и понять, что цены 99года были обусловлены не только тем, что втрое за год прыгнул доллар и с низов по доходам населения, а и тем что запасов было НОЛЬ у народа с периода гипера,90% пересичных улучшение доходов конвертировало в то,чтоб мясо хоть на выходных на столе стояло и пепси ребёнку было вместо воды с под крана, наскирдовать получалось только на Соньку Тринитрон и возможно дублёнку жене? 200++уе зарплаты(450грн) летом 98года было в Днепре круто для выпускника экономфака ДГУ к примеру, к должности прилагался стол в кабинете и персональный Бенефон Сигма, чтоб молодое дарование можно было за час ночью в Ильичёвске или Мариуполе найти для отгрузки прута, какие накопления тогда могли поддержать рынок вторички, зачастую в таком состоянии, что только руцких можно было в неё заселять? А первичка и тогда жила отдельной долларовой жизнью с четким тарифом за метр, причём большой. Тех цен НЕ БУДЕТ. Разве что на пресловутые хрущи в гетто, не на Печёрске. И на 100летний довоенный хлам со сгнившими перекрытиями. И падение хотя бы вдвое от цен декабря 21года, не знаю это уровень 17года будет, или 16го, причём на вторичку и не с ремонтом как с картинки с кухнями по 5-10куе, состоится только при очередном девале и существенном(Зёбр,что там с прогнозами?), не как нынешние качели с парой евро доллар, то евро стоит 90 центов, то доллар 80 евроцентов, то что то до 43х взлетает на неделю
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Додано: Чет 15 гру, 2022 01:58
airmax78 написав:
Хрущи и МОПы - это разные рынки, непересекающиеся. Рынок хрущей нерегулируем, неликвиден и дик. Рынок МОПов четко структурирован и упорядочен, имеет жесткие требования к участникам. Не в пример более ликвидный.
Садитесь двойка
На сегодня, газифицированый хрущь это предмет первой необходимости.
МОП нафиг не нужный предмет роскоши.
В войну, предметы первой необходимости меняются на предметы роскоши по удивительному курсу.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 02:05
UA
Вы на кухне газифицированного хруща с неснесёнными стенами нормально поворачиваетесь?
В плане для вас ЧериКуКу/Матиз или Тойота Ярис там или просто Таврия - большой семейный седан для большой семьи? Или в Киеве полно хрущей с потолками 2,7 и кухнями метров 9?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 02:06
UA написав: airmax78 написав:
Хрущи и МОПы - это разные рынки, непересекающиеся. Рынок хрущей нерегулируем, неликвиден и дик. Рынок МОПов четко структурирован и упорядочен, имеет жесткие требования к участникам. Не в пример более ликвидный.
Садитесь двойка
На сегодня, газифицированый хрущь это предмет первой необходимости.
МОП нафиг не нужный предмет роскоши.
В войну, предметы первой необходимости меняются на предметы роскоши по удивительному курсу.
Эта математика работает в блокадномленинграде. Киев, слава Богу, совсем не в той ситуации.
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