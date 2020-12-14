Додано: Чет 15 гру, 2022 01:46

Damien написав: Vlad442 написав: У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.

Им, чтобы оправдать свое решение, нужно истово верить, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно. У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.Им,, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно.

Тут вообще многие занимаются только тем, что оправдывают свои уже давно принятые и осуществленные решения.

Vitalian, аки Дон Кихот с мельницами, воюет с ненавистными ему хрущами(а проблема-то не в хрущах...)

Флай готов умереть, но не признает, что 2,5км через бурьяны - это не пешая доступность метро

rjkz много лет готовился к переезду(т.к путен нападет) и находил множество причин почему надо уехать. Правда, в случае rjkz действительно так и случилось(хотя и не должно было, просто дикое совпадение), поэтому победителей(нострадамусов) не судят Тут вообще многие занимаются только тем, что оправдывают свои уже давно принятые и осуществленные решения.Vitalian, аки Дон Кихот с мельницами, воюет с ненавистными ему хрущами(а проблема-то не в хрущах...)Флай готов умереть, но не признает, что 2,5км через бурьяны - это не пешая доступность метроrjkz много лет готовился к переезду(т.к путен нападет) и находил множество причин почему надо уехать. Правда, в случае rjkz действительно так и случилось(хотя и не должно было, просто дикое совпадение), поэтому победителей(нострадамусов) не судят

А вы готовы принять и понять, что цены 99года были обусловлены не только тем, что втрое за год прыгнул доллар и с низов по доходам населения, а и тем что запасов было НОЛЬ у народа с периода гипера,90% пересичных улучшение доходов конвертировало в то,чтоб мясо хоть на выходных на столе стояло и пепси ребёнку было вместо воды с под крана, наскирдовать получалось только на Соньку Тринитрон и возможно дублёнку жене? 200++уе зарплаты(450грн) летом 98года было в Днепре круто для выпускника экономфака ДГУ к примеру, к должности прилагался стол в кабинете и персональный Бенефон Сигма, чтоб молодое дарование можно было за час ночью в Ильичёвске или Мариуполе найти для отгрузки прута, какие накопления тогда могли поддержать рынок вторички, зачастую в таком состоянии, что только руцких можно было в неё заселять? А первичка и тогда жила отдельной долларовой жизнью с четким тарифом за метр, причём большой. Тех цен НЕ БУДЕТ. Разве что на пресловутые хрущи в гетто, не на Печёрске. И на 100летний довоенный хлам со сгнившими перекрытиями. И падение хотя бы вдвое от цен декабря 21года, не знаю это уровень 17года будет, или 16го, причём на вторичку и не с ремонтом как с картинки с кухнями по 5-10куе, состоится только при очередном девале и существенном(Зёбр,что там с прогнозами?), не как нынешние качели с парой евро доллар, то евро стоит 90 центов, то доллар 80 евроцентов, то что то до 43х взлетает на неделю