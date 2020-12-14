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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 09:18
Zebra написав:
Ни война ни кризис не могут срезать номинальную наскирдованную сумму, они могут лишь повлиять на процесс скирдования. Глупо вопрошать почему за год цены на недвигу не рухнули в 2 раза. А разве заначки поредели в 2 раза?
Многие заначки уехали в Вену (Ейрмакс) или Варшаву (Беее), также представьте сколько семей они кормили? На рынке КРЖН правили бал "5% найуспішніших" остальные только зрители.
ПС кстати, Кухар говорит, что 2 ярда доларов в месяц уходит в Евпропу.
Вывод денег элиткой - это большое зло для нашей страны.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:31
rjkz написав:
Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
Что скажете про кухни гостинные? У меня просто дилемма. Можно купить с большой кухней-гостинной или отгородить маленькую кухонную зону, а остально под жилую комнату? Сейчас приходиться орендовать с большой кухней гостинной, и мне кажется в современном мире большие кухни ненужны - многое из еды покупается готовое, детей у семей все меньше и меньше, а стоимость мкв. и комуналки за это все - все больше и больше.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:43
rjkz написав: барабашов написав:UA
Вы на кухне газифицированного хруща с неснесёнными стенами нормально поворачиваетесь?
В плане для вас ЧериКуКу/Матиз или Тойота Ярис там или просто Таврия - большой семейный седан для большой семьи? Или в Киеве полно хрущей с потолками 2,7 и кухнями метров 9?
Я жил несколько лет в хруще.
В кухне жена готовила и трапезничали мы в гостинной.
Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
И вот, конкретно в данную минуту, я понял почему так произошло.
Вы помните Никитсергеич по трибуне бутсой стучал в США?
Должно быть именно там он этого и насмотрелся.
Конкретно в данный момент, жена на кухне заканчивает ужин готовить.
Больше там делать нечего.
Стола нет. Не принято.
Скорей всего дети сядут ужинать в дайнинг-эрии, а мы в ливинге. Они со своими планшетами-лаптапами, а мы новости смотреть бум.
"вот и разгадка" (из Гамлета).
И ведь если взять обычную планировку самых расхожих хрущей, то идеология схожа с нуёркскими планировками.
Санузел смежный (один в один, даже размещение дверь-унитаз-умывальник-ванна), кухня для готовки (только в нй они вытянутые, а в хрущах ближе к квадрату, гостинная=ливинг рум и спальня для спания такая-же милипиздрическая как в обычных билдингах 50-60 годов .
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
От тільки в хрущах дайнінг, лівінг і сліпінг - це одне приміщення, хіба що комусь діставалася розкіш - трьошка на двох
Ну і кухня 5,5м - це не тільки питання "тут сім'єю не пообідати". Вона навіть функції безпосередньо кухні ледь-ледь виконує. Навіть холодильники часто ставили десь в коридорі.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:31
Предлагаю уже выбрать дату, на которую будем подводить итоги - 20е например. Чтобы можно было еще что-то успеть обсудить - новую голосовалку на след год, к примеру.
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