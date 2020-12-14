rjkz написав:

барабашов написав: UA

Вы на кухне газифицированного хруща с неснесёнными стенами нормально поворачиваетесь?

В плане для вас ЧериКуКу/Матиз или Тойота Ярис там или просто Таврия - большой семейный седан для большой семьи? Или в Киеве полно хрущей с потолками 2,7 и кухнями метров 9? Вы на кухне газифицированного хруща с неснесёнными стенами нормально поворачиваетесь?В плане для вас ЧериКуКу/Матиз или Тойота Ярис там или просто Таврия - большой семейный седан для большой семьи? Или в Киеве полно хрущей с потолками 2,7 и кухнями метров 9?

Я жил несколько лет в хруще.В кухне жена готовила и трапезничали мы в гостинной.Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.И вот, конкретно в данную минуту, я понял почему так произошло.Вы помните Никитсергеич по трибуне бутсой стучал в США?Должно быть именно там он этого и насмотрелся.Конкретно в данный момент, жена на кухне заканчивает ужин готовить.Больше там делать нечего.Стола нет. Не принято.Скорей всего дети сядут ужинать в дайнинг-эрии, а мы в ливинге. Они со своими планшетами-лаптапами, а мы новости смотреть бум."вот и разгадка" (из Гамлета).И ведь если взять обычную планировку самых расхожих хрущей, то идеология схожа с нуёркскими планировками.Санузел смежный (один в один, даже размещение дверь-унитаз-умывальник-ванна), кухня для готовки (только в нй они вытянутые, а в хрущах ближе к квадрату, гостинная=ливинг рум и спальня для спания такая-же милипиздрическая как в обычных билдингах 50-60 годов .Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.