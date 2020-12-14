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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 09:18
Zebra написав:
Ни война ни кризис не могут срезать номинальную наскирдованную сумму, они могут лишь повлиять на процесс скирдования. Глупо вопрошать почему за год цены на недвигу не рухнули в 2 раза. А разве заначки поредели в 2 раза?
Многие заначки уехали в Вену (Ейрмакс) или Варшаву (Беее), также представьте сколько семей они кормили? На рынке КРЖН правили бал "5% найуспішніших" остальные только зрители.
ПС кстати, Кухар говорит, что 2 ярда доларов в месяц уходит в Евпропу.
Вывод денег элиткой - это большое зло для нашей страны.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:31
rjkz написав:
Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
Что скажете про кухни гостинные? У меня просто дилемма. Можно купить с большой кухней-гостинной или отгородить маленькую кухонную зону, а остально под жилую комнату? Сейчас приходиться орендовать с большой кухней гостинной, и мне кажется в современном мире большие кухни ненужны - многое из еды покупается готовое, детей у семей все меньше и меньше, а стоимость мкв. и комуналки за это все - все больше и больше.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:43
rjkz написав: барабашов написав:UA
Вы на кухне газифицированного хруща с неснесёнными стенами нормально поворачиваетесь?
В плане для вас ЧериКуКу/Матиз или Тойота Ярис там или просто Таврия - большой семейный седан для большой семьи? Или в Киеве полно хрущей с потолками 2,7 и кухнями метров 9?
Я жил несколько лет в хруще.
В кухне жена готовила и трапезничали мы в гостинной.
Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
И вот, конкретно в данную минуту, я понял почему так произошло.
Вы помните Никитсергеич по трибуне бутсой стучал в США?
Должно быть именно там он этого и насмотрелся.
Конкретно в данный момент, жена на кухне заканчивает ужин готовить.
Больше там делать нечего.
Стола нет. Не принято.
Скорей всего дети сядут ужинать в дайнинг-эрии, а мы в ливинге. Они со своими планшетами-лаптапами, а мы новости смотреть бум.
"вот и разгадка" (из Гамлета).
И ведь если взять обычную планировку самых расхожих хрущей, то идеология схожа с нуёркскими планировками.
Санузел смежный (один в один, даже размещение дверь-унитаз-умывальник-ванна), кухня для готовки (только в нй они вытянутые, а в хрущах ближе к квадрату, гостинная=ливинг рум и спальня для спания такая-же милипиздрическая как в обычных билдингах 50-60 годов .
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
От тільки в хрущах дайнінг, лівінг і сліпінг - це одне приміщення, хіба що комусь діставалася розкіш - трьошка на двох
Ну і кухня 5,5м - це не тільки питання "тут сім'єю не пообідати". Вона навіть функції безпосередньо кухні ледь-ледь виконує. Навіть холодильники часто ставили десь в коридорі.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:31
Предлагаю уже выбрать дату, на которую будем подводить итоги - 20е например. Чтобы можно было еще что-то успеть обсудить - новую голосовалку на след год, к примеру.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:07
Damien написав:
Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.
Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008.
Что будет дальше трудно прогнозировать. Не в последнюю очередь это зависит от условий мира. Вы исходите из того, что количество продавцов в условиях определенности увеличится, но это же можно сказать и про покупателей. Сейчас готовы расстаться с долларовой заначкой только самые отчаянные.
Сценарии могут быть разными. Помните что произошло с ценами после 2004, когда сюда ринулись европейские банки и капитал? Поэтому многие не будут слишком передерживать накопления, которые, кстати, никуда в войну не делись. Лежат под матрасами, ждут своего часа. На 99% в валюте, поэтому движения курса после войны окажут меньшее влияние на РН чем в прошлые девальвации.
Если человеку нужна квартира, нужно не пересидеть, не пропустить момент.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:13
rjkz написав:
И ведь если взять обычную планировку самых расхожих хрущей, то идеология схожа с нуёркскими планировками.
Что общее между послевоенным СССР и Нью-Йорком в 50-ых? Дефицит жилья.
Хрущь это минималистическая планировка, когда можно разместить максимум людей в минимумах метров. Сейчас в Киеве (и тем более в Украине), когда жилья больше чем людей, концепция хруща устарела. Физически они еще крепкие, стояки поменять, фасады утеплить, но уже не обеспечивают требуемый уровень комфорта.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 11:45
BIGor написав: rjkz написав:
Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
Что скажете про кухни гостинные? У меня просто дилемма. Можно купить с большой кухней-гостинной или отгородить маленькую кухонную зону, а остально под жилую комнату? Сейчас приходиться орендовать с большой кухней гостинной, и мне кажется в современном мире большие кухни ненужны - многое из еды покупается готовое, детей у семей все меньше и меньше, а стоимость мкв. и комуналки за это все - все больше и больше.
Кухня-вітальня, це класно, якщо велика хоча б 10+, а краще 15-20-25 квадратів, з зонуванням на власне кухню та вітальню.
Сім'я, як правило збирається та тусить більщу частину часу у вітальні, особливо якщо там є телевізор, інтернет та диван.
Готова їжа, вона так, зручно, деякий час, а потім організм говорить... стоп, це вже занадто, і починаються захворювання ЖКТ, які тягнуть інші болячки. Поки молоді, процесс іде повільно, потім прискорюється.
Це як з двома санузлами, чи видовими квартирами, поки не спробуєш не зовсім розумієш навіщо це.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:08
Vlad442 написав:
Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Що значить не просіли.
Бомбер показує -18% в доларі за 1 кв.м. з лютого.
Ціна медіанна, не враховує мухосранські підвали і мрії еірмакса ))
Ще 2 роки по мінус 15-20% і дно ))
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Додано: Чет 15 гру, 2022 12:29
vkstsk написав: Vlad442 написав:
Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Що значить не просіли.
Бомбер показує -18% в доларі за 1 кв.м. з лютого.
Ціна медіанна, не враховує мухосранські підвали і мрії еірмакса ))
Ще 2 роки по мінус 15-20% і дно ))
На разі маємо тільки мрії Реуса та vkstsk. У Еірмакса є папірець під кожне витрачене євро. Тому ціна на квітку це не з розряду мрій - це майже як закон.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:21
airmax78 написав:
На разі маємо тільки мрії Реуса та vkstsk. У Еірмакса є папірець під кожне витрачене євро. Тому ціна на квітку це не з розряду мрій - це майже як закон.
Так у мого товариша теж був папірець, що він придбав хрущик у 2008 році за 100 куо, але це йому не допомогло продати за ці кошти свою хату. Тому мрійте далі.
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