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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 14:31
reus
Хотелось бы конкретики:
1) где он покупал этот объект
2) метраж этого объекта, для понимания цены метра
3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег
4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была
5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт
6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?
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барабашов
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:33
Vlad442 написав: Damien написав:
Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.
Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008
На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.
В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.
Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:56
vitaliian написав: барабашов написав:
но кухня в пять метров - это не кухня, а карцер
не преувеличивайте это хорошая кладовка. К сожалению, из за мокрых точек, кухню переносить нельзя.
rjkz написав:
Скорей всего дети сядут ужинать в дайнинг-эрии,
а дайвинг эрия у вас есть? Клеите к пенопласту поднос и наслаждайтесь.
причем тут пенопласт и поднос?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 14:59
BIGor написав: rjkz написав:
Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
Что скажете про кухни гостинные? У меня просто дилемма. Можно купить с большой кухней-гостинной или отгородить маленькую кухонную зону, а остально под жилую комнату? Сейчас приходиться орендовать с большой кухней гостинной, и мне кажется в современном мире большие кухни ненужны - многое из еды покупается готовое, детей у семей все меньше и меньше, а стоимость мкв. и комуналки за это все - все больше и больше.
Залежить від багатьох чинників - насамперед характеру мешканця та інфраструктури району. Якщо інфраструктура не заохочує до прогулянок і візитів до закладів гром адськьгого харчування, а натура тяжіє до спілкування - то треба велика кухня-вітальня20-25 м з усіма фічами для тусні дома з сім'єю\гостями з диваном посерелини. Якщо ж такої потреби нема, то зонувати, можно некапітальними (скляними\рейковими) перегородками приблизно навпіл з диваном у кутку.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:11
rjkz написав:
причем тут пенопласт и поднос?
трохи невдали жарт про "дайвінг ереа"
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:14
Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:16
fox767676 написав:
Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
І в комуналках якось жили й плодилися, і навіть в землянках - то що з того?
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