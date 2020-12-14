Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus Хотелось бы конкретики: 1) где он покупал этот объект 2) метраж этого объекта, для понимания цены метра 3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег 4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была 5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт 6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?
Damien написав:Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке. Никто не хочет ошибиться. Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?). Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.
Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008
На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.
В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.
Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.
rjkz написав:Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.
Что скажете про кухни гостинные? У меня просто дилемма. Можно купить с большой кухней-гостинной или отгородить маленькую кухонную зону, а остально под жилую комнату? Сейчас приходиться орендовать с большой кухней гостинной, и мне кажется в современном мире большие кухни ненужны - многое из еды покупается готовое, детей у семей все меньше и меньше, а стоимость мкв. и комуналки за это все - все больше и больше.
Залежить від багатьох чинників - насамперед характеру мешканця та інфраструктури району. Якщо інфраструктура не заохочує до прогулянок і візитів до закладів гром адськьгого харчування, а натура тяжіє до спілкування - то треба велика кухня-вітальня20-25 м з усіма фічами для тусні дома з сім'єю\гостями з диваном посерелини. Якщо ж такої потреби нема, то зонувати, можно некапітальними (скляними\рейковими) перегородками приблизно навпіл з диваном у кутку.
Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
fox767676 написав:Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
І в комуналках якось жили й плодилися, і навіть в землянках - то що з того?
fox767676 написав:Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
І в комуналках якось жили й плодилися, і навіть в землянках - то що з того?
Це до того що 1) у когось жопа не поміщається на 6м поснідати. 2) У вас є підвіконня на якому можеа сидіти, чи навіть лежати ? В мене є, хрущівське та новобудівське, то я знаю про що пишу. Чому ви вважаєте що якісь додатковий кухоний агрегат дає більш комфорту ніж таке підвіконня?
fox767676 написав:Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
І в комуналках якось жили й плодилися, і навіть в землянках - то що з того?
Це до того що 1) у когось жопа не поміщається на 6м поснідати. 2) У вас є підвіконня на якому можеа сидіти, чи навіть лежати ? В мене є, хрущівське та новобудівське, то я знаю про що пишу
На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути. У зв'язку з чим підвіконня і так часто було зайняте. Щодо заюзать підвіконня, щоб на ньому сидіти - в тих хрущах, де жив, підвіконня були завузькі для такого і зависокі. Зараз в новобудах з високими вікнами звісно зручно зробити там "лежанку" - зокрема у вас в Галактиці таке.