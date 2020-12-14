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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 15:50
Подыскивает квартирку и хочет сбить цену?
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antey1969
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:53
Faceless написав:
На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути. У зв'язку з чим підвіконня і так часто було зайняте.
Щодо заюзать підвіконня, щоб на ньому сидіти - в тих хрущах, де жив, підвіконня були завузькі для такого і зависокі. Зараз в новобудах з високими вікнами звісно зручно зробити там "лежанку" - зокрема у вас в Галактиці таке.
В новобудовах таке рішення вийде в копієчку, бо стіну 35(внутрі десь 20) см, треба нарощувати якоюсь шафою під замовлення, щоб спині було десь притиснутись, більшість на це забиває, роблять звичайні вузькі підвіконня, на які не кожен вазон з квітами можна поставити. Як і знімають скляні псевдолоджії у Галактиці, для додаткових житлометрів- в ітозі квартира без натяку на балкон, теж саме що замуровані лайном балкони у деяких хрущівках брежнєвках, тільки що фасад непорчений.
Стосовно кухоннної техніки - найближчі роки буде дефіцит енергії, пропагандиські та економічні програми "поверненя до витоків" з осудження усяких костє- та кофе -дробільних машин.
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 15 гру, 2022 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:53
vitaliian написав:
Залужный пугает новым походом на Киев
Это к подорожанию
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Додано: Чет 15 гру, 2022 15:54
Faceless написав: fox767676 написав:
Стосовно хрущівських кухонь - ніхто з голоду в них не помер, навіть демографічні ритми були краще ніж зараз. Крім газ.плит , у цегляних є ще одна перевага актуальна в наш буремний час - "хрущівський холодильник" під вікном в широкій стіні (50 сам). Підвіконня таке широке, що майже не потребує ніяких ніяких інженерних зусиль для втілення дизайнерських рішень
І в комуналках якось жили й плодилися, і навіть в землянках - то що з того?
Не, сейчас уже не то время. В землянках больше не продятся. Живой пример - Флаймен
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Додано: Чет 15 гру, 2022 16:11
reus написав: airmax78 написав:
На разі маємо тільки мрії Реуса та vkstsk. У Еірмакса є папірець під кожне витрачене євро. Тому ціна на квітку це не з розряду мрій - це майже як закон.
Так у мого товариша теж був папірець, що він придбав хрущик у 2008 році за 100 куо, але це йому не допомогло продати за ці кошти свою хату. Тому мрійте далі.
Такі папірці не працюють. В мене це записано в договорі купівлі-продажу. Это я называю "базовая цена". Сверху идет цена ремонта. Тейк ит ор тейк ит. Що в перекладі з латини означає: "Змирись з реальністю".
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