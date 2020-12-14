Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ой - ну хтось постійно пристає з запитаннями - то часом і відповідають правдиво . Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент . Про те , що в метро у випадку ядерного удару далеко не всі попадуть - читали ? Ну так - це про що ? Лякають , попереджають , повідомляють ...
Бо багато "шашликами у травні" дорікали, так зараз шоб без претенщій, якщо що
UA написав:На сегодня, газифицированый хрущь это предмет первой необходимости.
бск реальный кейс: сдавался 2к хрущ в прицентралье в приличном состоянии не только с газплитой но и с газовой колонкой для гвс, не первый/последний этаж время экспозиции месяц, прайс -20% от довоенного вот как то так а не как вещает местный "гуру" должен был улететь мгновенно и кстати предыдущий квартирант воспользовавшись моментом падения цен на аренду съехал в новострой БЕЗ газа ото таки дела в реале а не в фантазиях "гуру"...