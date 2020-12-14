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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10519105201052110522

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:43

  Puente написав:
  vitaliian написав:Залужный пугает новым походом на Киев
https://t.me/babel/25603

Ой - ну хтось постійно пристає з запитаннями - то часом і відповідають правдиво . Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент .
Про те , що в метро у випадку ядерного удару далеко не всі попадуть - читали ? Ну так - це про що ? Лякають , попереджають , повідомляють ...


Бо багато "шашликами у травні" дорікали, так зараз шоб без претенщій, якщо що
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:На сегодня, газифицированый хрущь это предмет первой необходимости.

бск
реальный кейс: сдавался 2к хрущ в прицентралье в приличном состоянии не только с газплитой но и с газовой колонкой для гвс, не первый/последний этаж
время экспозиции месяц, прайс -20% от довоенного
вот как то так а не как вещает местный "гуру" должен был улететь мгновенно :mrgreen:
и кстати предыдущий квартирант воспользовавшись моментом падения цен на аренду съехал в новострой БЕЗ газа
ото таки дела в реале а не в фантазиях "гуру"...
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:07

  vkstsk написав:
  airmax78 написав:Сверху идет цена ремонта.

для когось те, що ти там наліпив буде - "це ж все здирати ще треба" ))

Такі вже всі в Ростові сидять.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:25

  Puente написав:Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент
я не нагнетаю, ходите в тир, тренируйте руку. Странно что тир не сделали бесплатным на время войны. Если они ещё где то остались. И курсов ГО нет.
vitaliian
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