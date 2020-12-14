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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 17:43
Puente написав:
Ой - ну хтось постійно пристає з запитаннями - то часом і відповідають правдиво . Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент .
Про те , що в метро у випадку ядерного удару далеко не всі попадуть - читали ? Ну так - це про що ? Лякають , попереджають , повідомляють ...
Бо багато "шашликами у травні" дорікали, так зараз шоб без претенщій, якщо що
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Додано: Чет 15 гру, 2022 17:58
UA написав:
На сегодня, газифицированый хрущь это предмет первой необходимости.
бск
реальный кейс: сдавался 2к хрущ в прицентралье в приличном состоянии не только с газплитой но и с газовой колонкой для гвс, не первый/последний этаж
время экспозиции месяц, прайс -20% от довоенного
вот как то так а не как вещает местный "гуру" должен был улететь мгновенно
и кстати предыдущий квартирант воспользовавшись моментом падения цен на аренду съехал в новострой БЕЗ газа
ото таки дела в реале а не в фантазиях "гуру"...
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Додано: Чет 15 гру, 2022 18:07
vkstsk написав: airmax78 написав:
Сверху идет цена ремонта.
для когось те, що ти там наліпив буде - "це ж все здирати ще треба" ))
Такі вже всі в Ростові сидять.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 18:25
Puente написав:
Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент
я не нагнетаю, ходите в тир, тренируйте руку. Странно что тир не сделали бесплатным на время войны. Если они ещё где то остались. И курсов ГО нет.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:00
Zebra написав: Vlad442 написав: Damien написав:
Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.
Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008
На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.
В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.
Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам.
Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.
А есть примеры падения в 2,5 раза именно с 2008го по 2010й? Только не безумных хотелок, а цен, по которым в 2008м реально кто то продавал?
И шо там по прогнозам «за55»? Там же, где и сиротский особнячок в Эдмонтоне или Ванкувере?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:05
Faceless написав:
На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути.
Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?
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Vlad442
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:30
Zebra написав: Vlad442 написав:
Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008
На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.
В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.
Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.
Вы правильно отметили, что драйвером снижения в каждом случае были разные причины. Ипотека в 2008, девал и строительный бум в 2014. Что может быть драйвером сейчас? Сейчас я имею в виду, когда ситуация стабилизируется. Выезд? С 17-ого люди массово уезжали, а цены росли. Падение экономики? Пока курс держится, валюта заходит и за сельхоз, и помощь. После войны падение может смениться бурным ростом.
Так что в этом вопросе не все так просто, как кажется.
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Vlad442
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:41
Vlad442 написав: Faceless написав:
На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути.
Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?
Вибір один гірше іншого.
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.
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Faceless
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:43
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути.
Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?
Вибір один гірше іншого.
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.
Ніколи не розумів, в чому перевага посудомийки, за час поки покладеш в неї посуд, а потім витягнеш, можно вже його вручну помити.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:46
Bolt написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
Вибір один гірше іншого.
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.
Ніколи не розумів, в чому перевага посудомийки, за час поки покладеш в неї посуд, а потім витягнеш, можно вже його вручну помити.
Не знаю, що у вас за витрати часу на покласти й дістати. Тим паче брудний туди кладуть одразу, завантаження фактично не вимагає часу. На ніч запустив, вранці дістав чисте.
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Faceless
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