RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10520105211052210523>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:43

  Puente написав:
  vitaliian написав:Залужный пугает новым походом на Киев
https://t.me/babel/25603

Ой - ну хтось постійно пристає з запитаннями - то часом і відповідають правдиво . Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент .
Про те , що в метро у випадку ядерного удару далеко не всі попадуть - читали ? Ну так - це про що ? Лякають , попереджають , повідомляють ...


Бо багато "шашликами у травні" дорікали, так зараз шоб без претенщій, якщо що
fox767676
 
Повідомлень: 493
З нами з: 13.06.20
Подякував: 219 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:На сегодня, газифицированый хрущь это предмет первой необходимости.

бск
реальный кейс: сдавался 2к хрущ в прицентралье в приличном состоянии не только с газплитой но и с газовой колонкой для гвс, не первый/последний этаж
время экспозиции месяц, прайс -20% от довоенного
вот как то так а не как вещает местный "гуру" должен был улететь мгновенно :mrgreen:
и кстати предыдущий квартирант воспользовавшись моментом падения цен на аренду съехал в новострой БЕЗ газа
ото таки дела в реале а не в фантазиях "гуру"...
Прохожий
 
Повідомлень: 12874
З нами з: 05.06.13
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:07

  vkstsk написав:
  airmax78 написав:Сверху идет цена ремонта.

для когось те, що ти там наліпив буде - "це ж все здирати ще треба" ))

Такі вже всі в Ростові сидять.
airmax78
 
Повідомлень: 41472
З нами з: 25.10.12
Подякував: 951 раз.
Подякували: 5115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:25

  Puente написав:Може бути все - і явно провальний рейд так само можуть розпочати в будь-який момент
я не нагнетаю, ходите в тир, тренируйте руку. Странно что тир не сделали бесплатным на время войны. Если они ещё где то остались. И курсов ГО нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15658
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:00

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:
  Damien написав:Цены упали пока что не сильно потому, что нет не только спроса, но и предложения(предложения чтоб продать, а не выставить на продажу по цене 2021 с целью поиска идиота) по вторичке.
Никто не хочет ошибиться.
Вдруг я сейчас продам за 50%, а завтра войне конец, через неделю(утрирую) мы в ЕС, а через две недели тут цены как в Вене? Если так случится, то я потерял квартиру, а если не случится, то все равно квартира останется, какая разница сколько она стоит, она как была квартирой так и осталась. Лет через 10 все равно поднимется цена. Логично не продавать, если деньги не особо нужны(да и зачем они тут нужны кому в войну?).
Все изменится когда война закончится, примерно через год-два после ее окончания - появится нужда в деньгах для открытия/расширения бизнеса или окончательного переезда за границу.

Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008


На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.

В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.

Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.

К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам.
Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.

А есть примеры падения в 2,5 раза именно с 2008го по 2010й? Только не безумных хотелок, а цен, по которым в 2008м реально кто то продавал?
И шо там по прогнозам «за55»? Там же, где и сиротский особнячок в Эдмонтоне или Ванкувере?
барабашов
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути.

Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9297
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:30

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008


На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.

В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.

Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.

К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.

Вы правильно отметили, что драйвером снижения в каждом случае были разные причины. Ипотека в 2008, девал и строительный бум в 2014. Что может быть драйвером сейчас? Сейчас я имею в виду, когда ситуация стабилизируется. Выезд? С 17-ого люди массово уезжали, а цены росли. Падение экономики? Пока курс держится, валюта заходит и за сельхоз, и помощь. После войны падение может смениться бурным ростом.
Так что в этом вопросе не все так просто, как кажется.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9297
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:41

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути.

Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?

Вибір один гірше іншого. :mrgreen:
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32396
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:43

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:На 6м не тільки треба поснідати, а впхати туди власне кухню - мийку, плиту, робочу поверхню, духову шафу, холодильник, якусь техніку по мінімуму (мікрохвильовка, мультиварка). Часто там же вимушені ставити пральну машину. Посудомийку вже не факт, що якось можна всунути.

Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?

Вибір один гірше іншого. :mrgreen:
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.

Ніколи не розумів, в чому перевага посудомийки, за час поки покладеш в неї посуд, а потім витягнеш, можно вже його вручну помити.
Bolt
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:46

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Вибір один гірше іншого. :mrgreen:
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.

Ніколи не розумів, в чому перевага посудомийки, за час поки покладеш в неї посуд, а потім витягнеш, можно вже його вручну помити.

Не знаю, що у вас за витрати часу на покласти й дістати. Тим паче брудний туди кладуть одразу, завантаження фактично не вимагає часу. На ніч запустив, вранці дістав чисте.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32396
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 10520105211052210523>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2339, 2340, 2341
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23405 14824325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 гру, 2022 19:51
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4945843
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2059)
15.12.2022 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.