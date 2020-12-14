Vlad442 написав:Zebra написав:Vlad442 написав:Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008
На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.
В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.
Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.
Вы правильно отметили, что драйвером снижения в каждом случае были разные причины. Ипотека в 2008, девал и строительный бум в 2014. Что может быть драйвером сейчас? Сейчас я имею в виду, когда ситуация стабилизируется. Выезд? С 17-ого люди массово уезжали, а цены росли. Падение экономики? Пока курс держится, валюта заходит и за сельхоз, и помощь. После войны падение может смениться бурным ростом.
Так что в этом вопросе не все так просто, как кажется.
Наш черниговский ВангоДамус пусть сроки нарисует:
1) 55 когда
2) когда он бетон в Чернигове продаст
3) когда он фирму по майнингу и закриптованию лиц обработанных хулиганами в Монреале откроет
А потом пусть вангует по триста будут новострои, или хрущи по двИста, и где, в Чернигове или Киеве