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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10521105221052310524>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:52

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008


На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.

В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.

Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.

К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.

Вы правильно отметили, что драйвером снижения в каждом случае были разные причины. Ипотека в 2008, девал и строительный бум в 2014. Что может быть драйвером сейчас? Сейчас я имею в виду, когда ситуация стабилизируется. Выезд? С 17-ого люди массово уезжали, а цены росли. Падение экономики? Пока курс держится, валюта заходит и за сельхоз, и помощь. После войны падение может смениться бурным ростом.
Так что в этом вопросе не все так просто, как кажется.

Наш черниговский ВангоДамус пусть сроки нарисует:
1) 55 когда
2) когда он бетон в Чернигове продаст
3) когда он фирму по майнингу и закриптованию лиц обработанных хулиганами в Монреале откроет
А потом пусть вангует по триста будут новострои, или хрущи по двИста, и где, в Чернигове или Киеве
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:23

  барабашов написав:А есть примеры падения в 2,5 раза именно с 2008го по 2010й? Только не безумных хотелок, а цен, по которым в 2008м реально кто то продавал?
И шо там по прогнозам «за55»? Там же, где и сиротский особнячок в Эдмонтоне или Ванкувере?


Первая любовь Макса Голосуха 3 дом
2007-2008 этап строят - цена 3куе метр
2009 -210 этап пару месяцев до сдачи дома (лифт уже ездит) - 1,2 - 1,3 куе метр
Но то староформатный застройщик Денис Костаржевский - решил продать часть квартир по чем дают и таки ввести в эксплуатацию.
Современный модный девелопер заморачиваться не станет, просто сделает ноги и через Х лет вылезет под новым брендом.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:30

  rjkz написав:Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.

Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:43

  барабашов написав:reus
Хотелось бы конкретики:
1) где он покупал этот объект
2) метраж этого объекта, для понимания цены метра
3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег
4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была
5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт
6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?

Я не знаю всех подробностей. Квартира в районе м. Дорогожичи. Ремонт "жилое состояние" 50% внес свои сбережения, а остальные взял валютный кредит в банке. Тянул лямку кредита. Во сколько обошлась "прелесть" в итоге, не знаю, не стал задавать неудобные вопросы.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:47

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Залужный пугает новым походом на Киев
https://t.me/babel/25603

Подыскивает квартирку и хочет сбить цену?

Максу помогает осознать "глубину глубин"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:54

  Vlad442 написав:Вы правильно отметили, что драйвером снижения в каждом случае были разные причины. Ипотека в 2008, девал и строительный бум в 2014. Что может быть драйвером сейчас? Сейчас я имею в виду, когда ситуация стабилизируется. Выезд? С 17-ого люди массово уезжали, а цены росли. Падение экономики? Пока курс держится, валюта заходит и за сельхоз, и помощь. После войны падение может смениться бурным ростом.
Так что в этом вопросе не все так просто, как кажется.

С 2017 выезжали массово трудовые мигранты, в ту же Польшу, сюда заводили по 10-15 млрд долларов ежегодно, вот и сформировались заначки, которые поднадули цены. Рост средней зарплаты, стабильность курса делали свое дело.

Но сейчас имеем факт крупной волны оттока детей из страны. У меня жена работает в школе, сотни детей сидят за рубежом и постоянно приходят заявления о выдаче документов в связи с переездом в другую страну. Их там взяли в школы, их мамы устроились на работу и сюда возвращаться не планируют. Кстати, мужские суициды растут. Жена одному заграницей начала изменять, он это узнал и назло ей повесился.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 20:55

  BIGor написав:
  rjkz написав:Кухня 5,5 м2 не предусматривала возможности нормально расположиться.

Что скажете про кухни гостинные? У меня просто дилемма. Можно купить с большой кухней-гостинной или отгородить маленькую кухонную зону, а остально под жилую комнату? Сейчас приходиться орендовать с большой кухней гостинной, и мне кажется в современном мире большие кухни ненужны - многое из еды покупается готовое, детей у семей все меньше и меньше, а стоимость мкв. и комуналки за это все - все больше и больше.


Зависит от образа жизни и состава семьи.
У меня в Киеве квадратная кухня чуть менее 14 м2 - самое оно.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Такі папірці не працюють. В мене це записано в договорі купівлі-продажу. Это я называю "базовая цена". Сверху идет цена ремонта. Тейк ит ор тейк ит. Що в перекладі з латини означає: "Змирись з реальністю".

Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:09

  reus написав:Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.

Ближние Новолипки уже несколько лет как вышли из моды.
Новые Ноолипки (те что у железной дороги) вот это писк моды.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:11

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Що краще хрущь 30 метрів, чи гостінка 20 метрів та коридорною системою?
Це економ житло. Нвіщо там посудомийка, коли там буде жити одна-дві людини?

Вибір один гірше іншого. :mrgreen:
Посудомийка щоб не паритися з миттям посуду, це ж очевидно, і це актуально що для однієї людини, що для двох. Ще й економно в плані витрат води і енергії.

Ніколи не розумів, в чому перевага посудомийки, за час поки покладеш в неї посуд, а потім витягнеш, можно вже його вручну помити.

Так як в посудомійці руками важко помити. В посудомийці посуд сохне. Навколо мийки немає озера.
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