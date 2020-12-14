Zebra написав:

Vlad442 написав: Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008 Другими словами цены не упали потому что есть определенный баланс спроса-предложения. Пусть и на минимальных оборотах. Продавцов мало и покупателей мало. Я просматривал предложения - как только что-то выскакивает с хорошим дисконтом, оно сразу выкупается. Есть поддержка сегодняшних цен, иначе бы эти панические предложения быстро обрушили рынок как в 2008

На рынках цены обваливают маржин колы. С 2008 по 2010-2011 года череда маржин колов сбросила цену на квадратный метр КРЖН в 2.5 раза. Потенциальный маржинкольщик ещё не сколько месяцев барахтался пытаясь покрывать валютную ипотеку, но в итоге все равно ловил маржин-колл. Банкам нужно было время, чтоб отсудить залог.В 2014-2016 цены опускались, но уже не на маржин кодах, а на диком девале и банкопаде. У потенциальных покупателей сгорали сбережения.Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.К тому же не забывайте, что ежегодно умирают полмиллиона граждан по естественным причинам. Прпвонаследование насколько я понимаю во время военного положения заблокировано.