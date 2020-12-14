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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 21:19
reus написав: airmax78 написав:
Такі папірці не працюють. В мене це записано в договорі купівлі-продажу. Это я называю "базовая цена". Сверху идет цена ремонта
. Тейк ит ор тейк ит. Що в перекладі з латини означає: "Змирись з реальністю".
Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.
Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 21:29
UA написав: rjkz написав:
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров
, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
Так а що під нею внизу? Сусіди знизу, що невчасно зайшли справити нужду?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:09
UA написав: reus написав:
Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.
Ближние Новолипки уже несколько лет как вышли из моды.
Новые Ноолипки (те что у железной дороги) вот это писк моды.
Я в курсе, но раньше такого перекоса не было.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:16
airmax78 написав:
Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
Я ж Вам не заважаю мріяти! Це я вашу підсвідомість інформую, щоб коли прийдете до тями вона вам допомогла не так гостро сприймати дійсність.
Востаннє редагувалось reus
в Чет 15 гру, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:26
reus написав: airmax78 написав:
Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
Я ж Вам не заважаю мріяти! Це я вашу підсвідомість інформую, щоб коли прийдете до тями вона вам допомогла не так гостро сприймати дійсність.
Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:36
airmax78 написав:
Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде
Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:56
Faceless написав: UA написав: rjkz написав:
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров
, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
Так а що під нею внизу? Сусіди знизу, що невчасно зайшли справити нужду?
Представляете как у них ценятся последние этажи?
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