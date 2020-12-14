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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:19

  reus написав:
  airmax78 написав:Такі папірці не працюють. В мене це записано в договорі купівлі-продажу. Это я называю "базовая цена". Сверху идет цена ремонта. Тейк ит ор тейк ит. Що в перекладі з латини означає: "Змирись з реальністю".

Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.

Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  rjkz написав:Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.

Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
Так а що під нею внизу? Сусіди знизу, що невчасно зайшли справити нужду?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:09

  UA написав:
  reus написав:Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.

Ближние Новолипки уже несколько лет как вышли из моды.
Новые Ноолипки (те что у железной дороги) вот это писк моды.

Я в курсе, но раньше такого перекоса не было.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:16

  airmax78 написав:Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.

Я ж Вам не заважаю мріяти! Це я вашу підсвідомість інформую, щоб коли прийдете до тями вона вам допомогла не так гостро сприймати дійсність.
Востаннє редагувалось reus в Чет 15 гру, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:26

  reus написав:
  airmax78 написав:Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.

Я ж Вам не заважаю мріяти! Це я вашу підсвідомість інформую, щоб коли прийдете до тями вона вам допомогла не так гостро сприймати дійсність.

Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:36

  airmax78 написав:Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде

Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 22:56

  Faceless написав:
UA написав:
  rjkz написав:Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.

Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
Так а що під нею внизу? Сусіди знизу, що невчасно зайшли справити нужду?

Представляете как у них ценятся последние этажи?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:37

  UA написав:
  rjkz написав:Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.

Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.


НЕ, это такая заокеанская хрень взамен бачка.
Нажимаешь рычажок - во флешометре открывается диафрагма и вода под давлением равным в водопроводе извергается в унитаз, проходя вакуум брейкер потом диафрагма закрывается и поток останавливается.
Преимущество перед бачком в том, что не надо ждать пока наполнится бачаок для следующего смыва и вроде как экономиться вода.
Смывает лучше из-за высокого давления.
Очень шумная хрень.
Если летит диафрагма или вакуум брейкер, то вода под сумасшедщим напором фигачит в унитаз и вылетает вверх. Страшное зрелище.
"Дикий народ. Дети гор." (с).
rjkz
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