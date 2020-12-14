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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 гру, 2022 21:19
reus написав: airmax78 написав:
Такі папірці не працюють. В мене це записано в договорі купівлі-продажу. Это я называю "базовая цена". Сверху идет цена ремонта
. Тейк ит ор тейк ит. Що в перекладі з латини означає: "Змирись з реальністю".
Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.
Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 21:29
UA написав: rjkz написав:
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров
, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
Так а що під нею внизу? Сусіди знизу, що невчасно зайшли справити нужду?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:09
UA написав: reus написав:
Сьогодні спілкувався з ріелтором, якого знаю дуже давно. Так от він мені сказав, що вже почали з’являтися варіанти пропозицій квартир з ремонтом, правда не новим, але пристойним в НЛ за ціною нижчою, чим пропонує забудовник в готових будинках з доками без ремонту. Поки що таких пропозицій небагато, але тенденція очевидна. А ви далі мрій те, це корисно для нервової системи, правда діє обмежено в часі.
Ближние Новолипки уже несколько лет как вышли из моды.
Новые Ноолипки (те что у железной дороги) вот это писк моды.
Я в курсе, но раньше такого перекоса не было.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:16
airmax78 написав:
Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
Я ж Вам не заважаю мріяти! Це я вашу підсвідомість інформую, щоб коли прийдете до тями вона вам допомогла не так гостро сприймати дійсність.
Востаннє редагувалось reus
в Чет 15 гру, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:26
reus написав: airmax78 написав:
Слухати ріелтерів, навіть тих, яких знаєшь давно, це марнування часу.
Я ж Вам не заважаю мріяти! Це я вашу підсвідомість інформую, щоб коли прийдете до тями вона вам допомогла не так гостро сприймати дійсність.
Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:36
airmax78 написав:
Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде
Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!
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Додано: Чет 15 гру, 2022 22:56
Faceless написав: UA написав: rjkz написав:
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров
, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
Так а що під нею внизу? Сусіди знизу, що невчасно зайшли справити нужду?
Представляете как у них ценятся последние этажи?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 00:37
UA написав: rjkz написав:
Это еще хорощо, что кукурузыч не привез в совок идею флешометров
, как-никак унитаз с бачком куда как цивилизованней.
Это дырка в полу куда ходят по нужде, а если положить сверху трап, то можно принимать душ?
Мои азиатские друзья рассказывали.
НЕ, это такая заокеанская хрень взамен бачка.
Нажимаешь рычажок - во флешометре открывается диафрагма и вода под давлением равным в водопроводе извергается в унитаз, проходя вакуум брейкер потом диафрагма закрывается и поток останавливается.
Преимущество перед бачком в том, что не надо ждать пока наполнится бачаок для следующего смыва и вроде как экономиться вода.
Смывает лучше из-за высокого давления.
Очень шумная хрень.
Если летит диафрагма или вакуум брейкер, то вода под сумасшедщим напором фигачит в унитаз и вылетает вверх. Страшное зрелище.
"Дикий народ. Дети гор." (с).
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 02:09
rjkz
Хотелось бы фото этого чуда свеженького и со скрытыми плинтусАми рядом и видео, как оно поломанное обливает клиента снизу и до потолка
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барабашов
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 02:19
UA написав: барабашов написав:
А есть примеры падения в 2,5 раза именно с 2008го по 2010й? Только не безумных хотелок, а цен, по которым в 2008м реально кто то продавал?
И шо там по прогнозам «за55»? Там же, где и сиротский особнячок в Эдмонтоне или Ванкувере?
Первая любовь Макса Голосуха 3 дом
2007-2008 этап строят - цена 3куе метр
2009 -210 этап пару месяцев до сдачи дома (лифт уже ездит) - 1,2 - 1,3 куе метр
Но то староформатный застройщик Денис Костаржевский - решил продать часть квартир по чем дают и таки ввести в эксплуатацию.
Современный модный девелопер заморачиваться не станет, просто сделает ноги и через Х лет вылезет под новым брендом.
Ну второй этаж к примеру и с видом на стоянку/мусорные баки в голосухе с таким дисконтом - это мастхэв, чай не Г9а или Институтская
А мои любимые сталинки на той же круглоуниверситетской или пушкинской такое сальто пердале сделали в период девала 4,65/8,15 ? Прохожий вроде там что то успел продать чуть дешевле 5куе/метр. Но опять же может там ремонт был под себя и свежий, и аренда в этом доме была баснословной, да наконец просто не было в том доме адекватных(не по цене даже) предложений
У нас цены просто оставались гривневые что в 2007м, что в 2012м одинаковые у застройщика то что мониторил. Конечно видовое что то выгребли на хаях.
Леси Украинки 8 какого года дом? По нему было такое падение за метр?
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барабашов
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_Klim
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