Додано: П'ят 16 гру, 2022 02:19

UA написав: барабашов написав: А есть примеры падения в 2,5 раза именно с 2008го по 2010й? Только не безумных хотелок, а цен, по которым в 2008м реально кто то продавал?

И шо там по прогнозам «за55»? Там же, где и сиротский особнячок в Эдмонтоне или Ванкувере? А есть примеры падения в 2,5 раза именно с 2008го по 2010й? Только не безумных хотелок, а цен, по которым в 2008м реально кто то продавал?И шо там по прогнозам «за55»? Там же, где и сиротский особнячок в Эдмонтоне или Ванкувере?



Первая любовь Макса Голосуха 3 дом

2007-2008 этап строят - цена 3куе метр

2009 -210 этап пару месяцев до сдачи дома (лифт уже ездит) - 1,2 - 1,3 куе метр

Но то староформатный застройщик Денис Костаржевский - решил продать часть квартир по чем дают и таки ввести в эксплуатацию.

Современный модный девелопер заморачиваться не станет, просто сделает ноги и через Х лет вылезет под новым брендом. Первая любовь Макса Голосуха 3 дом2007-2008 этап строят - цена 3куе метр2009 -210 этап пару месяцев до сдачи дома (лифт уже ездит) - 1,2 - 1,3 куе метрНо то староформатный застройщик Денис Костаржевский - решил продать часть квартир по чем дают и таки ввести в эксплуатацию.Современный модный девелопер заморачиваться не станет, просто сделает ноги и через Х лет вылезет под новым брендом.

Ну второй этаж к примеру и с видом на стоянку/мусорные баки в голосухе с таким дисконтом - это мастхэв, чай не Г9а или ИнститутскаяА мои любимые сталинки на той же круглоуниверситетской или пушкинской такое сальто пердале сделали в период девала 4,65/8,15 ? Прохожий вроде там что то успел продать чуть дешевле 5куе/метр. Но опять же может там ремонт был под себя и свежий, и аренда в этом доме была баснословной, да наконец просто не было в том доме адекватных(не по цене даже) предложенийУ нас цены просто оставались гривневые что в 2007м, что в 2012м одинаковые у застройщика то что мониторил. Конечно видовое что то выгребли на хаях.Леси Украинки 8 какого года дом? По нему было такое падение за метр?