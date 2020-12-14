reus написав:барабашов написав:reus
Хотелось бы конкретики:
1) где он покупал этот объект
2) метраж этого объекта, для понимания цены метра
3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег
4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была
5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт
6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?
Я не знаю всех подробностей. Квартира в районе м. Дорогожичи. Ремонт "жилое состояние" 50% внес свои сбережения, а остальные взял валютный кредит в банке. Тянул лямку кредита. Во сколько обошлась "прелесть" в итоге, не знаю, не стал задавать неудобные вопросы.
Валютный кредит это ж0па
Не один так влез, так что надо было при батоне ещё порешать всё
Метраж хоть известен? А то уморили сказки про то, что хрущ однушка без ремонта улетал за сотню. По три с ликуем за метр. Ещё и с обосцяным подъездом наверно.