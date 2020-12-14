Додано: П'ят 16 гру, 2022 02:36

reus написав: барабашов написав: reus

Хотелось бы конкретики:

1) где он покупал этот объект

2) метраж этого объекта, для понимания цены метра

3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег

4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была

5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт

6) сейчас объект продан, продаётся или варианты? Хотелось бы конкретики:1) где он покупал этот объект2) метраж этого объекта, для понимания цены метра3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?

Я не знаю всех подробностей. Квартира в районе м. Дорогожичи. Ремонт "жилое состояние" 50% внес свои сбережения, а остальные взял валютный кредит в банке. Тянул лямку кредита. Во сколько обошлась "прелесть" в итоге, не знаю, не стал задавать неудобные вопросы. Я не знаю всех подробностей. Квартира в районе м. Дорогожичи. Ремонт "жилое состояние" 50% внес свои сбережения, а остальные взял валютный кредит в банке. Тянул лямку кредита. Во сколько обошлась "прелесть" в итоге, не знаю, не стал задавать неудобные вопросы.

Валютный кредит это ж0па, и в 40 головой надо было думать(ему ж тогда столько примерно было?)Ну раз так влез, скорей всего жена настояла, 146%, что ж при ВФбатоне ещё не порешал всё?Метраж хоть известен? А то уморили сказки про то, что хрущ однушка без ремонта улетал за сотню. По три с ликуем за метр. Ещё и с обосцяным подъездом наверно.Вот под наливайку как у кума Уни(и 100% него самого) однушку на 1этаже на проходняке возле транспортного узла брать надо было, но то бизнес не для каждого. Ну или под булочную с дорогой кондитеркой, но это сейчас и в дорогих районах прокатывает.