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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 гру, 2022 02:36
reus написав: барабашов написав:reus
Хотелось бы конкретики:
1) где он покупал этот объект
2) метраж этого объекта, для понимания цены метра
3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег
4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была
5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт
6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?
Я не знаю всех подробностей. Квартира в районе м. Дорогожичи. Ремонт "жилое состояние" 50% внес свои сбережения, а остальные взял валютный кредит в банке. Тянул лямку кредита. Во сколько обошлась "прелесть" в итоге, не знаю, не стал задавать неудобные вопросы.
Валютный кредит это ж0па, и в 40 головой надо было думать(ему ж тогда столько примерно было?)
Ну раз так влез, скорей всего жена настояла, 146%, что ж при ВФбатоне ещё не порешал всё?
Метраж хоть известен? А то уморили сказки про то, что хрущ однушка без ремонта улетал за сотню. По три с ликуем за метр. Ещё и с обосцяным подъездом наверно.
Вот под наливайку как у кума Уни(и 100% него самого) однушку на 1этаже на проходняке возле транспортного узла брать надо было, но то бизнес не для каждого. Ну или под булочную с дорогой кондитеркой, но это сейчас и в дорогих районах прокатывает.
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 16 гру, 2022 04:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:57
барабашов написав:rjkz
Хотелось бы фото этого чуда свеженького и со скрытыми плинтусАми рядом и видео, как оно поломанное обливает клиента снизу и до потолка
Вот принцип действия
Это, кстати, чуть-ли не самый крутой бренд.
На видео не базовая модель.
Бывают с датчиком движения - подошел, все дела сделал, отощел - оно смыло.
Используется в основном в местах общественного пользования.
Может для таких случаев это и оправданно, но когда это в квартирах - жуть.
Особенно, если так работает:
У меня дома такая модель, это базовая.
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:07
rjkz
Понял
В Стамбуле видел такое
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барабашов
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:56
барабашов написав:rjkz
Понял
В Стамбуле видел такое
Я-ж говорю - дикари.
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