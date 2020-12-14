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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 02:36

  reus написав:
  барабашов написав:reus
Хотелось бы конкретики:
1) где он покупал этот объект
2) метраж этого объекта, для понимания цены метра
3) зачем он решил так выгодно потратить "кирпич" денег
4) живёт ли сам или инвестиция под Сержика-понаеха была
5) состояние объекта на момент покупки, ужас-ужас или сделали хороший ремонт
6) сейчас объект продан, продаётся или варианты?

Я не знаю всех подробностей. Квартира в районе м. Дорогожичи. Ремонт "жилое состояние" 50% внес свои сбережения, а остальные взял валютный кредит в банке. Тянул лямку кредита. Во сколько обошлась "прелесть" в итоге, не знаю, не стал задавать неудобные вопросы.

Валютный кредит это ж0па, и в 40 головой надо было думать(ему ж тогда столько примерно было?)
Ну раз так влез, скорей всего жена настояла, 146%, что ж при ВФбатоне ещё не порешал всё?
Метраж хоть известен? А то уморили сказки про то, что хрущ однушка без ремонта улетал за сотню. По три с ликуем за метр. Ещё и с обосцяным подъездом наверно.
Вот под наливайку как у кума Уни(и 100% него самого) однушку на 1этаже на проходняке возле транспортного узла брать надо было, но то бизнес не для каждого. Ну или под булочную с дорогой кондитеркой, но это сейчас и в дорогих районах прокатывает.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 16 гру, 2022 04:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 03:57

  барабашов написав:rjkz
Хотелось бы фото этого чуда свеженького и со скрытыми плинтусАми рядом и видео, как оно поломанное обливает клиента снизу и до потолка


Вот принцип действия


Это, кстати, чуть-ли не самый крутой бренд.
На видео не базовая модель.

Бывают с датчиком движения - подошел, все дела сделал, отощел - оно смыло.
Используется в основном в местах общественного пользования.
Может для таких случаев это и оправданно, но когда это в квартирах - жуть.

Особенно, если так работает:

У меня дома такая модель, это базовая.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:07

rjkz
Понял
В Стамбуле видел такое
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:56

  барабашов написав:rjkz
Понял
В Стамбуле видел такое


Я-ж говорю - дикари.
rjkz
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