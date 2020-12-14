Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:48

барабашов написав: У нас цены просто оставались гривневые что в 2007м У нас цены просто оставались гривневые что в 2007м

квартира моих родителей (обл.центр не Киев) сейчас стоит как в 2008. В долларах. Просадка была на 10-20% не более.В тех местах, где массово не выдавали бомжам ипотеку и пузыря не было.В 2008 я продал гараж в том же городе за 1куе, сейчас он стоит 3куе. Подорожало, потому что у народа авто добавилось. И не жигулей. Пример 100% рыночного ценообразования, гаражи ни на перепродажу или в ипотеку не брали. В 2008 было относительно мало авто и гаражи (образно) не стоили ничего.На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.