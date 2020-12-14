Я-ж говорю - дикари.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:56
Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:48
квартира моих родителей (обл.центр не Киев) сейчас стоит как в 2008. В долларах. Просадка была на 10-20% не более.
В тех местах, где массово не выдавали бомжам ипотеку и пузыря не было.
В 2008 я продал гараж в том же городе за 1куе, сейчас он стоит 3куе. Подорожало, потому что у народа авто добавилось. И не жигулей. Пример 100% рыночного ценообразования, гаражи ни на перепродажу или в ипотеку не брали. В 2008 было относительно мало авто и гаражи (образно) не стоили ничего.
На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:10
Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:21
Так в нас і ранкова "гімнастика" проводиться як по розкладу.
Безвиграшна лотерея запускається регулярно, під назвою вціліє твій будинок чи ні, а також мінусується якась частка ВВП знищеною ініраструктурою і підприємств.
От і зараз розіграш триває, плюс бонусні шахіди, все якнайкраще складається для стабільності і зростання цін на нерухомість(((((
Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хлопці, тримайтеся! Найтемніше перед світанком. русня за все відповість.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:31
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|