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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:56

  барабашов написав:rjkz
Понял
В Стамбуле видел такое


Я-ж говорю - дикари.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:48

  барабашов написав:У нас цены просто оставались гривневые что в 2007м
квартира моих родителей (обл.центр не Киев) сейчас стоит как в 2008. В долларах. Просадка была на 10-20% не более.

В тех местах, где массово не выдавали бомжам ипотеку и пузыря не было.

В 2008 я продал гараж в том же городе за 1куе, сейчас он стоит 3куе. Подорожало, потому что у народа авто добавилось. И не жигулей. Пример 100% рыночного ценообразования, гаражи ни на перепродажу или в ипотеку не брали. В 2008 было относительно мало авто и гаражи (образно) не стоили ничего.

На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:10

  reus написав:
  airmax78 написав:Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде

Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!

Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:21

  airmax78 написав:Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.

Так в нас і ранкова "гімнастика" проводиться як по розкладу.
Безвиграшна лотерея запускається регулярно, під назвою вціліє твій будинок чи ні, а також мінусується якась частка ВВП знищеною ініраструктурою і підприємств.
От і зараз розіграш триває, плюс бонусні шахіди, все якнайкраще складається для стабільності і зростання цін на нерухомість(((((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хлопці, тримайтеся! Найтемніше перед світанком. русня за все відповість.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:31

  airmax78 написав:Хлопці, тримайтеся! Найтемніше перед світанком. русня за все відповість.

Героїчне Віденське козацтво атакує.
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