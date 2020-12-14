Я-ж говорю - дикари.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:56
Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:48
квартира моих родителей (обл.центр не Киев) сейчас стоит как в 2008. В долларах. Просадка была на 10-20% не более.
В тех местах, где массово не выдавали бомжам ипотеку и пузыря не было.
В 2008 я продал гараж в том же городе за 1куе, сейчас он стоит 3куе. Подорожало, потому что у народа авто добавилось. И не жигулей. Пример 100% рыночного ценообразования, гаражи ни на перепродажу или в ипотеку не брали. В 2008 было относительно мало авто и гаражи (образно) не стоили ничего.
На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:10
Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:21
Так в нас і ранкова "гімнастика" проводиться як по розкладу.
Безвиграшна лотерея запускається регулярно, під назвою вціліє твій будинок чи ні, а також мінусується якась частка ВВП знищеною ініраструктурою і підприємств.
От і зараз розіграш триває, плюс бонусні шахіди, все якнайкраще складається для стабільності і зростання цін на нерухомість(((((
Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)
Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны.
Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза)
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:04
те що далеко від метро мало б трохи підрости )) але це навряд ))
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
а для орендарів, кому повернутись додому до ком. години стане сьогодні випробуванням - на всі 20%.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:21
500 грн это порядка 7% МЕСЯЧНОЙ аренды в бюджетном сегменте а так да, решает проблему
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:24
Цікаву інфу кажуть власники Гудвайна
і це ще елітка України з батальйонів "Відень" і "Монако" не повернулась.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А вторинка-двушки без модних МЗК - це "дешеве" чи "дороге"? Тобто те що зараз 70+ к чи 100+?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|