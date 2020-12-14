Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:01

Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)

Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны.

Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза)

Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.

Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.