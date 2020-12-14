RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10523105241052510526>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 04:56

  барабашов написав:rjkz
Понял
В Стамбуле видел такое


Я-ж говорю - дикари.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14013
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7338 раз.
Подякували: 4392 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 06:48

  барабашов написав:У нас цены просто оставались гривневые что в 2007м
квартира моих родителей (обл.центр не Киев) сейчас стоит как в 2008. В долларах. Просадка была на 10-20% не более.

В тех местах, где массово не выдавали бомжам ипотеку и пузыря не было.

В 2008 я продал гараж в том же городе за 1куе, сейчас он стоит 3куе. Подорожало, потому что у народа авто добавилось. И не жигулей. Пример 100% рыночного ценообразования, гаражи ни на перепродажу или в ипотеку не брали. В 2008 было относительно мало авто и гаражи (образно) не стоили ничего.

На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15662
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:10

  reus написав:
  airmax78 написав:Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде

Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!

Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.
airmax78
 
Повідомлень: 41479
З нами з: 25.10.12
Подякував: 951 раз.
Подякували: 5115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 09:21

  airmax78 написав:Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.

Так в нас і ранкова "гімнастика" проводиться як по розкладу.
Безвиграшна лотерея запускається регулярно, під назвою вціліє твій будинок чи ні, а також мінусується якась частка ВВП знищеною ініраструктурою і підприємств.
От і зараз розіграш триває, плюс бонусні шахіди, все якнайкраще складається для стабільності і зростання цін на нерухомість(((((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12503
З нами з: 30.12.09
Подякував: 574 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12503
З нами з: 30.12.09
Подякував: 574 раз.
Подякували: 3509 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)
Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны.
Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза)
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 28.04.20
Подякував: 649 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:04

  somilitark написав:Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?

те що далеко від метро мало б трохи підрости )) але це навряд ))
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
а для орендарів, кому повернутись додому до ком. години стане сьогодні випробуванням - на всі 20%.
vkstsk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 10.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:21

  Олежан написав:
  vkstsk написав:
  somilitark написав:Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?

те що далеко від метро мало б трохи підрости )) але це навряд ))
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
а для орендарів, кому повернутись додому до ком. години стане сьогодні випробуванням - на всі 20%.


500 грн решает проблему
в теплом такси мчишься домой

500 грн это порядка 7% МЕСЯЧНОЙ аренды в бюджетном сегменте а так да, решает проблему :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12876
З нами з: 05.06.13
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:24

  Damien написав:Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)
Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны.
Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза)
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.

Цікаву інфу кажуть власники Гудвайна
https://forbes.ua/company/good-wine-pro ... 2022-10085
Насправді – майже як у мирні часи. «Гостей, судячи з кількості чеків зараз, на 15% менше, а середній чек – близько 90% від річної давнини»

і це ще елітка України з батальйонів "Відень" і "Монако" не повернулась.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7000
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1080 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.

А вторинка-двушки без модних МЗК - це "дешеве" чи "дороге"? Тобто те що зараз 70+ к чи 100+?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32399
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 10523105241052510526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2340, 2341, 2342
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23412 14837147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 гру, 2022 09:24
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4952552
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4967
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (50)
16.12.2022 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.