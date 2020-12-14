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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:54
Faceless написав: Damien написав:
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
А вторинка-двушки без модних МЗК - це "дешеве" чи "дороге"
? Тобто те що зараз 70+ к чи 100+?
Дешеве. Те, що зараз 70-80
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Damien
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:18
somilitark написав:
Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?
Славутич однозначно за ціною ремонту
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Ромасик
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:20
Комради-всепропадли, надрочить мені, будьласка, на Рибальскій па1000 за метр - потрібно закрити гешефт.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:22
Damien написав:
Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)
То сдувшийся ввп на 33% или сколько там кому-то же аукнется? Денег как ни крути стало меньше. Возможно просто у вас успешная сфера бизнеса?
Вон если сделок стало в 10 раз меньше, значит и рыла зарабатывают меньше?
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Ромасик
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:15
airmax78 написав:Комради-всепропадли, надрочить мені, будьласка, на Рибальскій па1000 за метр - потрібно закрити гешефт.
Може гештальт?
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Faceless
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:16
Ромасик написав: vkstsk написав:
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт
Вимикали на 30 хв
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:16
Ромасик написав: vkstsk написав:
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт
центр 3 добу нормально,в ночі раз на пару годин тільки вимикали.Перемагаємо
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:20
somilitark написав:
Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?
це до наступного ранку.До дорожаю таксі
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:31
Damien написав:
Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны.
Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза)
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.
Предприимчивые люди всегда найдут чем заняться.
Львиная доля среднего класса - это коррупционеры, тендерщики, схемщики. Вот у них как раз сейчас не густо.
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