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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:54
Faceless написав: Damien написав:
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
А вторинка-двушки без модних МЗК - це "дешеве" чи "дороге"
? Тобто те що зараз 70+ к чи 100+?
Дешеве. Те, що зараз 70-80
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Damien
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:18
somilitark написав:
Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?
Славутич однозначно за ціною ремонту
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Ромасик
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:22
Damien написав:
Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)
То сдувшийся ввп на 33% или сколько там кому-то же аукнется? Денег как ни крути стало меньше. Возможно просто у вас успешная сфера бизнеса?
Вон если сделок стало в 10 раз меньше, значит и рыла зарабатывают меньше?
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Ромасик
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:15
airmax78
Може гештальт?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:16
Ромасик написав: vkstsk написав:
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт
Вимикали на 30 хв
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:16
Ромасик написав: vkstsk написав:
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт
центр 3 добу нормально,в ночі раз на пару годин тільки вимикали.Перемагаємо
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:20
somilitark написав:
Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?
це до наступного ранку.До дорожаю таксі
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:53
Мизантрóп написав: Ромасик написав: vkstsk написав:
думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.
На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт
центр 3 добу нормально,в ночі раз на пару годин тільки вимикали.Перемагаємо
И шо сегодня всё пучком и даже вода есть?
Адрес!!! Мы едем к вам мИтьця!
Через отдел портвейнов ГудВайна конечно!
Мама - Анархия
Папа - …..!!!!
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барабашов
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:13
барабашов гарячей и отопления не стало с обеда,включил бройлер,в хате энергоэффективно тепло,у старого газколонка-тот с ГВ.Удобно рядом с родителями,в одном доме таки нельзя,в который раз убеждаюсь.Любое время года и суток до 5 минут ходьбы и все тип топ
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_Klim
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