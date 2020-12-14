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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10524105251052610527>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:54

  Faceless написав:
  Damien написав:Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.

А вторинка-двушки без модних МЗК - це "дешеве" чи "дороге"? Тобто те що зараз 70+ к чи 100+?

Дешеве. Те, що зараз 70-80
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:18

  somilitark написав:Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?

Славутич однозначно за ціною ремонту
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:22

  Damien написав:Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)

То сдувшийся ввп на 33% или сколько там кому-то же аукнется? Денег как ни крути стало меньше. Возможно просто у вас успешная сфера бизнеса?
Вон если сделок стало в 10 раз меньше, значит и рыла зарабатывают меньше?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:26

  vkstsk написав:думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.

На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78
Може гештальт?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  vkstsk написав:думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.

На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт
Вимикали на 30 хв
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:16

  Ромасик написав:
  vkstsk написав:думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.

На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт :lol:

центр 3 добу нормально,в ночі раз на пару годин тільки вимикали.Перемагаємо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:20

  somilitark написав:Шановні поясніть будь ласка, коли метро зовсім не працює це до дорожаю чи ніт?
Деякі області повністю знеструмлені, може це буде стимулювати вкладатись в столицю?

це до наступного ранку.До дорожаю таксі
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:53

  Мизантрóп написав:
  Ромасик написав:
  vkstsk написав:думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.

На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт :lol:

центр 3 добу нормально,в ночі раз на пару годин тільки вимикали.Перемагаємо

И шо сегодня всё пучком и даже вода есть?
Адрес!!! Мы едем к вам мИтьця!
Через отдел портвейнов ГудВайна конечно!
Мама - Анархия
Папа - …..!!!!
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барабашов гарячей и отопления не стало с обеда,включил бройлер,в хате энергоэффективно тепло,у старого газколонка-тот с ГВ.Удобно рядом с родителями,в одном доме таки нельзя,в который раз убеждаюсь.Любое время года и суток до 5 минут ходьбы и все тип топ
Мизантрóп
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