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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10524105251052610527

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:48

  Faceless написав:airmax78
Може гештальт?

Точно. А я что написал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:53

  Ромасик написав:
  vkstsk написав:думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.

На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт :lol:

Так щоб у Києві можна було розслабитись у ресторанах захід відключений по 15 годин на день. Але так все не буде. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком

Думаю Изумрудный очень недооценен в цене
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:23

  Олежан написав:все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком

Думаю Изумрудный очень недооценен в цене

Не знаю насколько можно ул. Механизаторов считать центром. Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?
airmax78
 
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