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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:48
Faceless написав:
airmax78
Може гештальт?
Точно. А я что написал?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:14
все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком
Думаю Изумрудный очень недооценен в цене
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Олежан
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:23
Олежан написав:
все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком
Думаю Изумрудный очень недооценен в цене
Не знаю насколько можно ул. Механизаторов считать центром. Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?
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airmax78
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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