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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10525105261052710528>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 21:48

  Faceless написав:airmax78
Може гештальт?

Точно. А я что написал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 22:53

  Ромасик написав:
  vkstsk написав:думаю лівий берег тільки за сьогодні в головах потенційних покупців мінуснув на 10%.

На лівому березі сьогодні навіть не вимикали ее, так що не пісяйте в чобіт :lol:

Так щоб у Києві можна було розслабитись у ресторанах захід відключений по 15 годин на день. Але так все не буде. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком

Думаю Изумрудный очень недооценен в цене
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:23

  Олежан написав:все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком

Думаю Изумрудный очень недооценен в цене

Не знаю насколько можно ул. Механизаторов считать центром. Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 23:44

https://armyinform.com.ua/2022/12/16/tr ... pomeshkan/
Третина мешканців Києва – з теплом та водою, енергопостачання є у 40 відсотків помешкань

Вариант практичный
https://rozetka.com.ua/299255488/p299255488/

Вариант для модных МОПов
https://rozetka.com.ua/271220171/p271220171/
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:08

  airmax78 написав:
  Олежан написав:все прелести жизни в центре:
-даже во время войны есть свет, тепло, вода х и г
с работы и на работу пешком

Думаю Изумрудный очень недооценен в цене

Не знаю насколько можно ул. Механизаторов считать центром. Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?

15 минут пешком и на крещатике
что тут считать?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:09

  airmax78 написав:Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?

120-150т
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 01:09

  Damien написав:Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.
Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.
Ну если запад заливает деньгами отдельно взятую страну, значит будут средства для покупки бетона? Ситуация после 2014 действительно была такая, что время максимального падения - через год-два после окончания войны, но в нынешней ситуации участвует запад, что вносит свои коррективы.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 01:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
противоречия здесь видны. Запад помогает и девал. Вполне возможно, что этой помощи хватит запросто держать до 40 курс
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 01:22

  UA написав:https://armyinform.com.ua/2022/12/16/tretyna-meshkancziv-kyyeva-z-teplom-ta-vodoyu-energopostachannya-ye-u-40-vidsotkiv-pomeshkan/
Третина мешканців Києва – з теплом та водою, енергопостачання є у 40 відсотків помешкань

Вариант практичный
https://rozetka.com.ua/299255488/p299255488/

Вариант для модных МОПов
https://rozetka.com.ua/271220171/p271220171/

у многих все частично готово Зображення
Мизантрóп
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