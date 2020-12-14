Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс. Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.
Ну если запад заливает деньгами отдельно взятую страну, значит будут средства для покупки бетона? Ситуация после 2014 действительно была такая, что время максимального падения - через год-два после окончания войны, но в нынешней ситуации участвует запад, что вносит свои коррективы.
UA написав:https://armyinform.com.ua/2022/12/16/tretyna-meshkancziv-kyyeva-z-teplom-ta-vodoyu-energopostachannya-ye-u-40-vidsotkiv-pomeshkan/ Третина мешканців Києва – з теплом та водою, енергопостачання є у 40 відсотків помешкань