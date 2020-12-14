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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 гру, 2022 01:26
vitaliian написав:
На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
Так нет желающих туда инвестировать, потому что кому оно надо. Ну не Америка у нас здесь, чтобы за городом народ стремился жить, а возле метро большинство хочет поселиться.
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