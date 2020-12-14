Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс. Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.
Ну если запад заливает деньгами отдельно взятую страну, значит будут средства для покупки бетона? Ситуация после 2014 действительно была такая, что время максимального падения - через год-два после окончания войны, но в нынешней ситуации участвует запад, что вносит свои коррективы.
UA написав:https://armyinform.com.ua/2022/12/16/tretyna-meshkancziv-kyyeva-z-teplom-ta-vodoyu-energopostachannya-ye-u-40-vidsotkiv-pomeshkan/ Третина мешканців Києва – з теплом та водою, енергопостачання є у 40 відсотків помешкань
vitaliian написав:На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
Так нет желающих туда инвестировать, потому что кому оно надо. Ну не Америка у нас здесь, чтобы за городом народ стремился жить, а возле метро большинство хочет поселиться.
vitaliian написав:На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
Так нет желающих туда инвестировать, потому что кому оно надо. Ну не Америка у нас здесь, чтобы за городом народ стремился жить, а возле метро большинство хочет поселиться.
Вот на % который надували инвесторы ценник и просядет. Не более того. Есть города где с начала войны цены на бетон выросли. Не в разы, ~на 5-10% в долларах . Вангую часть из них это "киевские инвестиции", которые вернулись в родную гавань. До войны Киев был дороже условного Кропивницкого в 2 раза (сравниваем однотипное жильё) сейчас этот разрыв ~1,5. А по некоторым позициям и того меньше. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvuh ... OLwoz.html