Damien написав:

Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое. Согласен с Франтом, что время максимального падения - через год-два после окончания войны. Предполагаю, что самое востребованное будет - это вторичка двушки без модных МОПов с ценой около 50тыс.Наблюдаем ситуацию как с Ковидом - по логике должно было рухнуть, но тут деньги начали разбрасывать по всему миру. И не рухнуло, а приподнялось. Так и сейчас - должно вообще стремительным домкратом вниз, но запад заливает деньгами отдельно взятую страну. Да, это военные деньги, но они неизбежно распыляются на всю Украину.