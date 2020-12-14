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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10525105261052710528

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 06:43

Пишут что метро до сих пор не работает

❗️Метро Києва продовжує працювати як укриття. «Київпастранс» запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену – КМДА
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 08:08

  vitaliian написав:
❗️Метро Києва продовжує працювати як укриття. «Київпастранс» запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену – КМДА

Вранці метро у Києві продовжувало діяти як укриття, має запрацювати о 07:30 – Кличко
ДОПОВНЕНО. В 07:22 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що метро почне працювати з 07:30.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 08:27

  Damien написав:Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет)
Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны.
Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза)
Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое.


А косят в каком направлении, продажа генераторов, повербанков ?
Если "после войны" - это после освобождения территорий, то в этом случае периодическая беспроигрышная лотерея (выражение Сомилитарка) с высокой вероятностью все равно будет запускаться.
vladimir07
 
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