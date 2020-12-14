Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет) Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны. Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза) Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое.
А косят в каком направлении, продажа генераторов, повербанков ? Если "после войны" - это после освобождения территорий, то в этом случае периодическая беспроигрышная лотерея (выражение Сомилитарка) с высокой вероятностью все равно будет запускаться.
Zebra написав:Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
противоречия здесь видны. Запад помогает и девал. Вполне возможно, что этой помощи хватит запросто держать до 40 курс
За времен яныка когда держали 8 курс работал в аудите - так все компании-экспортеры шли в очень большие убытки, многие стали банкротами, закрылись и распустили работников. Сейчас инфляция (официальная) 26% - а курс зафиксированный - как думаете - экспортеры в прибыли?
airmax78 написав:Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?
120-150т
Ждем дальше. 60-70куе за однуху с очень хорошим ремонтом (исходя из "супер-предложения" 130куе за квитку - локейшн в послевоенном Киеве будет добавлять к цене 200-300 баксов на квартире, модные мопы и фасады - 75 баксов. Главным критерием будет газовая колонка.)