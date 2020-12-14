Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет) Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны. Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза) Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое.
А косят в каком направлении, продажа генераторов, повербанков ? Если "после войны" - это после освобождения территорий, то в этом случае периодическая беспроигрышная лотерея (выражение Сомилитарка) с высокой вероятностью все равно будет запускаться.
Zebra написав:Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
противоречия здесь видны. Запад помогает и девал. Вполне возможно, что этой помощи хватит запросто держать до 40 курс
За времен яныка когда держали 8 курс работал в аудите - так все компании-экспортеры шли в очень большие убытки, многие стали банкротами, закрылись и распустили работников. Сейчас инфляция (официальная) 26% - а курс зафиксированный - как думаете - экспортеры в прибыли?
airmax78 написав:Интересно, а по чем сейчас однухи в Квартете?
120-150т
Ждем дальше. 60-70куе за однуху с очень хорошим ремонтом (исходя из "супер-предложения" 130куе за квитку - локейшн в послевоенном Киеве будет добавлять к цене 200-300 баксов на квартире, модные мопы и фасады - 75 баксов. Главным критерием будет газовая колонка.)
Zebra написав:Сейчас имеем валютную поддержку с Запада, но дикий провал в экономике. Ждемс девала 55+ и будем смотреть.
противоречия здесь видны. Запад помогает и девал. Вполне возможно, что этой помощи хватит запросто держать до 40 курс
За времен яныка когда держали 8 курс работал в аудите - так все компании-экспортеры шли в очень большие убытки, многие стали банкротами, закрылись и распустили работников. Сейчас инфляция (официальная) 26% - а курс зафиксированный - как думаете - экспортеры в прибыли?
Экспортеры чего? Разве что зерна Как вы представляете производственные процессы при отключениях ЭЭ? Предлагаю вешать участникам распознавательные метки В Украине Вне Украины
Damien написав:Наблюдаю за ситуацией вокруг себя в бизнесе. Вижу, что многие косят еще лучше, чем до войны. Некоторые хуже, но не в ноль работают. Плюс ВСУшники мягко говоря не бедствуют(не завидую ни в коем случае, пусть еще больше получают те, кто реально воюет) Вынужден пересмотреть свой прогноз на цены бетона после войны. Еще пару месяцев назад был согласен с Франтом(если я правильно понял его прогноз, то дешевое - вдвое, дорогое в 3-4 раза) Теперь думаю, что дешевое упадет максимум на 30%, дорогое - вдвое.
А косят в каком направлении, продажа генераторов, повербанков ? Если "после войны" - это после освобождения территорий, то в этом случае периодическая беспроигрышная лотерея (выражение Сомилитарка) с высокой вероятностью все равно будет запускаться.
Трохи не так. Лотерея безвиграшна. Бо де тут виграш? Або ти залишишся при своїх, тобто нічого не виграєш, або твоє житло постраждає чи буде зруйновано вщент. Або збитки, або при своїх, тобто вона безвиграшна((( Ну то що реальна ціна продажу падає і знижується ВВП після обстрілів, це теж збитки і негативний вплив, просто він як амортизація, на око не можна оцінити розмір втрат, єдине знаєш, що після кожного обстрілу втрати є, питання тільки які, де і скільки їх
airmax78 написав:Ждем дальше. 60-70куе за однуху с очень хорошим ремонтом (исходя из "супер-предложения" 130куе за квитку - локейшн в послевоенном Киеве будет добавлять к цене 200-300 баксов на квартире, модные мопы и фасады - 75 баксов. Главным критерием будет газовая колонка.)
Очень хороший ремонт это газовая колонка + наружное латочное утепление дома?
vitaliian написав:На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки. Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев. Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области