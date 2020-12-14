Додано: Суб 17 гру, 2022 11:22

Damien написав: vitaliian написав: На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать. На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись.И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.

В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки.

Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев.

Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки.Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев.Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области

мир не только черный и белый. У каждого своя мотивация, и с вашей точки зрения он может быть не прав. Скажу за себя. В довоенные годы я покупал коммерцию по 450-650 у е. Метр при этом сдавал ее в аренду по 10-12 уе.Доходность умеете считать? Люди живущие в пригородах подогреваются деньгами столицы, поэтому активно пользуются услугами мелкого бизнеса и коммерческие помещения были очень востребованы.Период экспозиции помещения в 2021 - неделя. Что интересно обязательное условие (со стороны довоенного арендатора) - фиксация цены на 3 года. Потому как цены на аренду с 2015 по 2021 выросли вдвое. И они на этом собаку съели.Но вы можете продолжать верить, что коммерция в сраных хрущах выгоднее, а их континент богаче жителей пригородов, которые купили себе новое жильё и финансы остались ещё на чем то ездить.С точки зрения нищеброда отдохнуть на трухановом острове значительно удобнее, чем в Хорватии. В Хорватии выгодно отдыхать, только если ты там живёшь. Я не пытаюсь никого переубедить.