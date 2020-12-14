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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10526105271052810529

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:04

  UA написав:
  airmax78 написав:Ждем дальше. 60-70куе за однуху с очень хорошим ремонтом (исходя из "супер-предложения" 130куе за квитку - локейшн в послевоенном Киеве будет добавлять к цене 200-300 баксов на квартире, модные мопы и фасады - 75 баксов. Главным критерием будет газовая колонка.)

Очень хороший ремонт это газовая колонка + наружное латочное утепление дома?

В Квартете латочное и газовая колонка невозможны, поэтому 60-70куе - это стеклянный потолок для Квартета.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:07

  UA написав:Предлагаю вешать участникам распознавательные метки
В Украине
Вне Украины

Сегрегация по территориальному признаку. Дисплейсед пипл харрасмент. Засудим!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:22

  Damien написав:
  vitaliian написав:На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.

В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки.
Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев.
Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области
мир не только черный и белый. У каждого своя мотивация, и с вашей точки зрения он может быть не прав. Скажу за себя. В довоенные годы я покупал коммерцию по 450-650 у е. Метр при этом сдавал ее в аренду по 10-12 уе.

Доходность умеете считать? Люди живущие в пригородах подогреваются деньгами столицы, поэтому активно пользуются услугами мелкого бизнеса и коммерческие помещения были очень востребованы.

Период экспозиции помещения в 2021 - неделя. Что интересно обязательное условие (со стороны довоенного арендатора) - фиксация цены на 3 года. Потому как цены на аренду с 2015 по 2021 выросли вдвое. И они на этом собаку съели.

Но вы можете продолжать верить, что коммерция в сраных хрущах выгоднее, а их континент богаче жителей пригородов, которые купили себе новое жильё и финансы остались ещё на чем то ездить.

С точки зрения нищеброда отдохнуть на трухановом острове значительно удобнее, чем в Хорватии. В Хорватии выгодно отдыхать, только если ты там живёшь. Я не пытаюсь никого переубедить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:29

  airmax78 написав:
  UA написав:Очень хороший ремонт это газовая колонка + наружное латочное утепление дома?

В Квартете латочное и газовая колонка невозможны, поэтому 60-70куе - это стеклянный потолок для Квартета.

Для стеклянного потолка рекомендую вот такое приспособление
https://e-1.com.ua/sverlo-po-derevu-dly ... 0008_18235
В отверстие 150 мм запускаете дымоход от буржуйки
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 11:42

  UA написав:
  BIGor написав:За времен яныка когда держали 8 курс работал в аудите - так все компании-экспортеры шли в очень большие убытки, многие стали банкротами, закрылись и распустили работников. Сейчас инфляция (официальная) 26% - а курс зафиксированный - как думаете - экспортеры в прибыли?

Экспортеры чего?
Разве что зерна
Как вы представляете производственные процессы при отключениях ЭЭ?
Предлагаю вешать участникам распознавательные метки
В Украине
Вне Украины

Когда стали держать курс забыли? Когда стали отключать эл.энергию забыли? Предлагаю награждать медалями таких "патриотов" экономистов. Как не думали хоть на 6 мес. на будущее при яныке, так и сейчас, ничего не меняется, только появились навешиватели ярлыков.
BIGor
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