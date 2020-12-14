Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ждем дальше. 60-70куе за однуху с очень хорошим ремонтом (исходя из "супер-предложения" 130куе за квитку - локейшн в послевоенном Киеве будет добавлять к цене 200-300 баксов на квартире, модные мопы и фасады - 75 баксов. Главным критерием будет газовая колонка.)
Очень хороший ремонт это газовая колонка + наружное латочное утепление дома?
В Квартете латочное и газовая колонка невозможны, поэтому 60-70куе - это стеклянный потолок для Квартета.
vitaliian написав:На цену киевского бетона сильно влияют инвесторы, создавая финансово-бетонные пирамиды, которые до сих пор кстати никуда не делись. Отъехать 5 км от Киева, все то же самое, только ценник уже на 30-70% ниже. И дело не в локации, а в количестве желающих туда инвестировать.
В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки. Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев. Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области
мир не только черный и белый. У каждого своя мотивация, и с вашей точки зрения он может быть не прав. Скажу за себя. В довоенные годы я покупал коммерцию по 450-650 у е. Метр при этом сдавал ее в аренду по 10-12 уе.
Доходность умеете считать? Люди живущие в пригородах подогреваются деньгами столицы, поэтому активно пользуются услугами мелкого бизнеса и коммерческие помещения были очень востребованы.
Период экспозиции помещения в 2021 - неделя. Что интересно обязательное условие (со стороны довоенного арендатора) - фиксация цены на 3 года. Потому как цены на аренду с 2015 по 2021 выросли вдвое. И они на этом собаку съели.
Но вы можете продолжать верить, что коммерция в сраных хрущах выгоднее, а их континент богаче жителей пригородов, которые купили себе новое жильё и финансы остались ещё на чем то ездить.
С точки зрения нищеброда отдохнуть на трухановом острове значительно удобнее, чем в Хорватии. В Хорватии выгодно отдыхать, только если ты там живёшь. Я не пытаюсь никого переубедить.
BIGor написав:За времен яныка когда держали 8 курс работал в аудите - так все компании-экспортеры шли в очень большие убытки, многие стали банкротами, закрылись и распустили работников. Сейчас инфляция (официальная) 26% - а курс зафиксированный - как думаете - экспортеры в прибыли?
Экспортеры чего? Разве что зерна Как вы представляете производственные процессы при отключениях ЭЭ? Предлагаю вешать участникам распознавательные метки В Украине Вне Украины
Когда стали держать курс забыли? Когда стали отключать эл.энергию забыли? Предлагаю награждать медалями таких "патриотов" экономистов. Как не думали хоть на 6 мес. на будущее при яныке, так и сейчас, ничего не меняется, только появились навешиватели ярлыков.
В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки. Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев. Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области
мир не только черный и белый. У каждого своя мотивация, и с вашей точки зрения он может быть не прав. Скажу за себя. В довоенные годы я покупал коммерцию по 450-650 у е. Метр при этом сдавал ее в аренду по 10-12 уе.
Доходность умеете считать? Люди живущие в пригородах подогреваются деньгами столицы, поэтому активно пользуются услугами мелкого бизнеса и коммерческие помещения были очень востребованы.
Период экспозиции помещения в 2021 - неделя. Что интересно обязательное условие (со стороны довоенного арендатора) - фиксация цены на 3 года. Потому как цены на аренду с 2015 по 2021 выросли вдвое. И они на этом собаку съели.
Но вы можете продолжать верить, что коммерция в сраных хрущах выгоднее, а их континент богаче жителей пригородов, которые купили себе новое жильё и финансы остались ещё на чем то ездить.
С точки зрения нищеброда отдохнуть на трухановом острове значительно удобнее, чем в Хорватии. В Хорватии выгодно отдыхать, только если ты там живёшь. Я не пытаюсь никого переубедить.
Вы постоянно рассуждаете и пишете как хороший менеджер по продажам(наверняка раньше им и были). Но проблема хороших менеджеров по продажам в том, что они неспособны мыслить "ширше" и никогда не становятся хорошими руководителями(в отличие от менее классных менеджеров)
UA написав:Для стеклянного потолка рекомендую вот такое приспособление
для стеклянного потолка есть стеклянный мост на кухню
У Києві знову відкрили пішохідно-велосипедний міст, який постраждав від кацапської ракети 10 жовтня
За словами Кличка, комунальники замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки. 🇺🇦Реальная Война https://t.me/voynareal/45554?single
В том и дело, что НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, инвесторы не дураки. Уже сто раз тут считали, что абсолютно не выгодно купить пригород и работать в Киеве. Мнимая дешевизна оборачивается дороговизной и неудобствами. "Экономия" при покупке (даже 30-50% от полной стоимости) сжирается за несколько лет(максимум 10 лет). Пригород выгодно покупать только если там и сидишь, не выезжая в Киев. Но если в Киев не надо, то зачем вообще переплачивать за пригород, можно еще дешевле в другой области
мир не только черный и белый. У каждого своя мотивация, и с вашей точки зрения он может быть не прав. Скажу за себя. В довоенные годы я покупал коммерцию по 450-650 у е. Метр при этом сдавал ее в аренду по 10-12 уе.
Доходность умеете считать? Люди живущие в пригородах подогреваются деньгами столицы, поэтому активно пользуются услугами мелкого бизнеса и коммерческие помещения были очень востребованы.
Период экспозиции помещения в 2021 - неделя. Что интересно обязательное условие (со стороны довоенного арендатора) - фиксация цены на 3 года. Потому как цены на аренду с 2015 по 2021 выросли вдвое. И они на этом собаку съели.
Но вы можете продолжать верить, что коммерция в сраных хрущах выгоднее, а их континент богаче жителей пригородов, которые купили себе новое жильё и финансы остались ещё на чем то ездить.
С точки зрения нищеброда отдохнуть на трухановом острове значительно удобнее, чем в Хорватии. В Хорватии выгодно отдыхать, только если ты там живёшь. Я не пытаюсь никого переубедить.
Вы постоянно рассуждаете и пишете как хороший менеджер по продажам(наверняка раньше им и были). Но проблема хороших менеджеров по продажам в том, что они неспособны мыслить "ширше" и никогда не становятся хорошими руководителями(в отличие от менее классных менеджеров)
Мерси, я не привык к комплиментам от мужчин, сижу почти что в краске.
Продажником я особо не был, а бизнес тренером одно время был, через мои тренинги прошли тысячи молодых людей которых я учил не мыслить как нищеброды. Но и не гнаться за статусом (это тоже нищебродская привычка пустить пыль в глаза дорогим джипом и смартфоном). В любом деле есть KPI для меня KPI это доходность. А личное KPI это комфорт. Если ради доходности надо будет продать коммерцию в Ирпене и вложиться в киевские хрущи, я это завтра же сделаю.
Для меня никакая недвижимость или локация не является иконой. Поскольку я общаюсь со своими арендаторами, промеждупрочим спрашиваю какие объекты и локации генерируют максимальный доход. Их легко найти, там прописаны бутики и супермаркеты.
А самый минимальный доход генерируют разные мастерские (где старым сапогам переклеивают новые подошвы), платные туалеты и секонды, которым нужна площадь 500м2 чтобы сгенерировать 1куе дохода.
Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами.
Если вас интересует доходность. А если просто пофлудить то да хрущи - великолепны. В том городе где я сейчас временно живу их даже начали реновировать, в нескольких почистили кирпичный фасад от сажи и заменили окна на МПО. Достойно уважения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 гру, 2022 13:16, всього редагувалось 2 разів.