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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10527105281052910530

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:14

  барабашов написав:
  vkstsk написав:
  Ромасик написав:Кто не успел вчера купить левый берег с -10%, тот опоздал

не запізнився, а купить пізніше на 30% дешевше ))

По себестоимости Войцеховского 300уе/метр, а ремонт и временный силовой кабель в подарок?


Мегасити на ХШ светится почти всегда
fox767676
 
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fox767676
Они по 1,68 платят за киловатт/час или немного другую сумму? Отопление там есть и по какому тарифу? Продать можно прелесть там лЁгко или надо ЖлобоФЛУЯ с познаниями в сфере правоведения с отрицательной оценкой сперва найти?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:50

  fox767676 написав:Мегасити на ХШ светится почти всегда
зря вы это написали, я на ветке про войну тоже написал что по Одессе не стреляли все лето и осень (хотел порадоваться за одесситов), после этого как понеслось. Низя писать, что ещё светится и куда давно не стреляли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:16

  fox767676 написав:
  барабашов написав:
  vkstsk написав:не запізнився, а купить пізніше на 30% дешевше ))

По себестоимости Войцеховского 300уе/метр, а ремонт и временный силовой кабель в подарок?


Мегасити на ХШ светится почти всегда

Це тому що ніхто, навіть ДТЕК, не кажучи вже про кацапів, не знають звідки взагалі в них е/енергія.
airmax78
 
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