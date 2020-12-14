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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:14
барабашов написав: vkstsk написав: Ромасик написав:
Кто не успел вчера купить левый берег с -10%, тот опоздал
не запізнився, а купить пізніше на 30% дешевше ))
По себестоимости Войцеховского 300уе/метр, а ремонт и временный силовой кабель в подарок?
Мегасити на ХШ светится почти всегда
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fox767676
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Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44
fox767676
Они по 1,68 платят за киловатт/час или немного другую сумму? Отопление там есть и по какому тарифу? Продать можно прелесть там лЁгко или надо ЖлобоФЛУЯ с познаниями в сфере правоведения с отрицательной оценкой сперва найти?
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барабашов
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Додано: Суб 17 гру, 2022 13:50
fox767676 написав:
Мегасити на ХШ светится почти всегда
зря вы это написали, я на ветке про войну тоже написал что по Одессе не стреляли все лето и осень (хотел порадоваться за одесситов), после этого как понеслось. Низя писать, что ещё светится и куда давно не стреляли.
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vitaliian
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:16
fox767676 написав: барабашов написав: vkstsk написав:
не запізнився, а купить пізніше на 30% дешевше ))
По себестоимости Войцеховского 300уе/метр, а ремонт и временный силовой кабель в подарок?
Мегасити на ХШ светится почти всегда
Це тому що ніхто, навіть ДТЕК, не кажучи вже про кацапів, не знають звідки взагалі в них е/енергія.
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airmax78
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1
Додано: Суб 17 гру, 2022 15:13
airmax78 написав: fox767676 написав: барабашов написав:
Мегасити на ХШ светится почти всегда
Це тому що ніхто, навіть ДТЕК, не кажучи вже про кацапів, не знають звідки взагалі в них е/енергія.
Менял недавно шины на Шипшине, у них гена стоит на прицепе размером с три куба, поинтересовался - 140кВт 25 л/час.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 15:57
vitaliian написав:
Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами.
Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы.
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Proofy
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Додано: Суб 17 гру, 2022 16:09
fox767676 написав:Мегасити на ХШ светится почти всегда
Его в схемах не существует
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Ромасик
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Додано: Суб 17 гру, 2022 16:23
Proofy написав: vitaliian написав:
Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами.
Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы.
конечно прав! Надо искать работу рядом с домом. Если такой работы нет, работать удаленно или менять профессию, уходить в свой бизнес.
Я работал на музейном, мне что на Грушевского надо было квартиру купить? А потом работал в Вишнёвом в промке, и там тоже квартиру купить? Люди на работу ездили откуда хочешь. Даже с какого то села за Троей. И каждый находил какие то плюсы. Очень мало персонала жило в Вишнёвом (СБ и Святопетровское тогда ещё не построили) в основном все ездили.
Проблема не в том где ты живёшь а в общественном транспорте, коим невозможно куда либо добраться не то что с комфортом, а хотя бы не помятым.
Перспективы любого сегмента зависят от его капитализации. Если в хрущах останутся только дореволюционные бабки тем хрущам хана наступит. Клично не Маркушин всем на шару окна и двери менять, как поменяли погорельцам в Ирпене.
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vitaliian
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