Додано: Суб 17 гру, 2022 16:23

Proofy написав: vitaliian написав: Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами. Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами. Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы. Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы.

конечно прав! Надо искать работу рядом с домом. Если такой работы нет, работать удаленно или менять профессию, уходить в свой бизнес.Я работал на музейном, мне что на Грушевского надо было квартиру купить? А потом работал в Вишнёвом в промке, и там тоже квартиру купить? Люди на работу ездили откуда хочешь. Даже с какого то села за Троей. И каждый находил какие то плюсы. Очень мало персонала жило в Вишнёвом (СБ и Святопетровское тогда ещё не построили) в основном все ездили.Проблема не в том где ты живёшь а в общественном транспорте, коим невозможно куда либо добраться не то что с комфортом, а хотя бы не помятым.Перспективы любого сегмента зависят от его капитализации. Если в хрущах останутся только дореволюционные бабки тем хрущам хана наступит. Клично не Маркушин всем на шару окна и двери менять, как поменяли погорельцам в Ирпене.