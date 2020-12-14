Мегасити на ХШ светится почти всегда
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:14
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44
fox767676
Они по 1,68 платят за киловатт/час или немного другую сумму? Отопление там есть и по какому тарифу? Продать можно прелесть там лЁгко или надо ЖлобоФЛУЯ с познаниями в сфере правоведения с отрицательной оценкой сперва найти?
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:50
Додано: Суб 17 гру, 2022 14:16
Це тому що ніхто, навіть ДТЕК, не кажучи вже про кацапів, не знають звідки взагалі в них е/енергія.
Додано: Суб 17 гру, 2022 15:13
Менял недавно шины на Шипшине, у них гена стоит на прицепе размером с три куба, поинтересовался - 140кВт 25 л/час.
Додано: Суб 17 гру, 2022 15:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы.
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Его в схемах не существует он к коллектору подключен
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 17 гру, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:23
конечно прав! Надо искать работу рядом с домом. Если такой работы нет, работать удаленно или менять профессию, уходить в свой бизнес.
Я работал на музейном, мне что на Грушевского надо было квартиру купить? А потом работал в Вишнёвом в промке, и там тоже квартиру купить? Люди на работу ездили откуда хочешь. Даже с какого то села за Троей. И каждый находил какие то плюсы. Очень мало персонала жило в Вишнёвом (СБ и Святопетровское тогда ещё не построили). Идеальной локации нет. В основном все ездили.
Проблема не в том, где ты живёшь, а в киевском общественном транспорте, коим невозможно куда либо добраться, не то что с комфортом, хотя бы не помятым , желательно чтобы ноут не раздавили и айфон не стырили . Про кондей и вай фай уже молчу. И чтобы не воняло бомжами, как в вагонах метро.
Была бы скоростная электричка с Трои/Ирпеня на Вишнёвое и вообще везде где есть ЖД, но для Киева это неподьемная задача, проще хрустальный мостик построить.
Перспективы любого сегмента зависят от его капитализации. Если в хрущах останутся только дореволюционные бабки тем хрущам хана наступит. Никто серьезные деньги в хрущ не вкладывает, там в утепление фасада, в крышу, в трубы. Рано или поздно но неминуемо придут в упадок. Не в этом году, так через 5-10-15 лет. Вот классная перспектива, взять себе на голову чемодан без ручки.
Клично не Маркушин всем на шару окна и двери менять, как меняют погорельцам в Ирпене. Я думал только на бумаге, нифига реально меняют. Мне дверь в коммерцию заменили.
Додано: Суб 17 гру, 2022 17:30
При ВФЯ вопрос курса для экспортеров имел второстепенное значения.
Возврат НДС без откатов и вовремя - только своим (донецким). Нуу может ещё Калетникам.
Наезды с целю отжать.
Арест сына Вадатурського (Нибулон) с последующим освобождением после отписыванием 50% акций донецким как один из примеров
|