Додано: Суб 17 гру, 2022 16:23

Proofy написав: vitaliian написав: Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами. Посмотрите на новострои, много ли в них платных туалетов и секондов? Я не видел ни одного. А супермаркетов дофуя. Народ с деньгами выбирает модный моп, а супермаркеты выбирают народ с деньгами. Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы. Ну вы рассуждаете с позиции коммерции, для жилья думаю по другому. Оппонент в чем-то прав, если надо каждый раз ездить и работа в Киеве не рядом с пригородом, то потери временные/денежные ощутимы.

конечно прав! Надо искать работу рядом с домом. Если такой работы нет, работать удаленно или менять профессию, уходить в свой бизнес.Я работал на музейном, мне что на Грушевского надо было квартиру купить? А потом работал в Вишнёвом в промке, и там тоже квартиру купить? Люди на работу ездили откуда хочешь. Даже с какого то села за Троей. И каждый находил какие то плюсы. Очень мало персонала жило в Вишнёвом (СБ и Святопетровское тогда ещё не построили). Идеальной локации нет. В основном все ездили.Проблема не в том, где ты живёшь, а в киевском общественном транспорте, коим невозможно куда либо добраться, не то что с комфортом, хотя бы не помятым , желательно чтобы ноут не раздавили и айфон не стырили . Про кондей и вай фай уже молчу. И чтобы не воняло бомжами, как в вагонах метро.Была бы скоростная электричка с Трои/Ирпеня на Вишнёвое и вообще везде где есть ЖД, но для Киева это неподьемная задача, проще хрустальный мостик построить.Перспективы любого сегмента зависят от его капитализации. Если в хрущах останутся только дореволюционные бабки тем хрущам хана наступит. Никто серьезные деньги в хрущ не вкладывает, там в утепление фасада, в крышу, в трубы. Рано или поздно но неминуемо придут в упадок. Не в этом году, так через 5-10-15 лет. Вот классная перспектива, взять себе на голову чемодан без ручки.Клично не Маркушин всем на шару окна и двери менять, как меняют погорельцам в Ирпене. Я думал только на бумаге, нифига реально меняют. Мне дверь в коммерцию заменили.