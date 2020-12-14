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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10
Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.
Сложности:
1. Реестры + нотар зависят от э.э.
2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень
Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно
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beee
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Додано: Суб 17 гру, 2022 21:37
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде
Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!
Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.
Моя пропозиція щодо придбання вашої квіточки вже давно знята тому, що продавець не зовсім розуміє що зараз відбувається і начепив космічний цінник на свою квіточку. Ви самі періодично хвилюєтеся де подівся єдиний реальний покупець, але второпати не можете, що навіть цей ризиковий меценат вже відмовився від ваших омріяних прихованих плінтусів. Поки ви продовжуєте мріяти, ваша підсвідомість почала хвилюватися та підозрювати, що щось йде не так. Нічого страшного, вам вже не перше в житті доведеться рахувати збитки, таке життя, нічого не поробиш!
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reus
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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