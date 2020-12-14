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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10528105291053010531

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10

Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Сложности:
1. Реестры + нотар зависят от э.э.
2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень

Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:37

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Корітше, Реус, як дозрієте придбати квітку за EUR350K - пишить в особисті - якось домовимось. #дешевшенебуде

Я ще не з’їхав з глузду, щоб розглядати покупку квартири з гіпер високими ризиками за ціною пристойного будинку наприклад у середмісті Дубліна. Вам мабуть, вже напевно потрібна, допомога спеціаліста з питань повернення у реальний світ!

Тоді Вам залишається й далі займатись аутотренінгом на дешевій.

Моя пропозиція щодо придбання вашої квіточки вже давно знята тому, що продавець не зовсім розуміє що зараз відбувається і начепив космічний цінник на свою квіточку. Ви самі періодично хвилюєтеся де подівся єдиний реальний покупець, але второпати не можете, що навіть цей ризиковий меценат вже відмовився від ваших омріяних прихованих плінтусів. Поки ви продовжуєте мріяти, ваша підсвідомість почала хвилюватися та підозрювати, що щось йде не так. Нічого страшного, вам вже не вперше в житті доведеться рахувати збитки, таке життя, нічого не поробиш!
Востаннє редагувалось reus в Нед 18 гру, 2022 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:46

  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Сложности:
1. Реестры + нотар зависят от э.э.
2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень

Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно

Хорошая сделка для продавца.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:03

  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Сложности:
1. Реестры + нотар зависят от э.э.
2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень

Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно

У меня от киевских риэлтеров из инфы только слезы.
Но дошла информация из Черкасс.
В сентябре была куплена панелька 96 серии, трешка, четвертый этаж, состояние - хорошее плюс вся мебель и техника. Цена 40 тыс уе. Куплена семьей беженцев из-под Харькова, у которых частный дом разбомбили нафиг.
До войны за нее давали 55, но хозяева отказались, хотели больше, ибо там же ж и ремонт и все-все-все.
Мне кажется, что с такими суммами сейчас разве что семья матерых беженцев-матрасников может расстаться, да и то, ища жилье впопыхах.
Стоимость свободного валютного кэша по нынешним временам в Украине резко возросла.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:14

  барабашов написав:
  vkstsk написав:
  Ромасик написав:Кто не успел вчера купить левый берег с -10%, тот опоздал

не запізнився, а купить пізніше на 30% дешевше ))

По себестоимости Войцеховского 300уе/метр, а ремонт и временный силовой кабель в подарок?

Про 300 я ніколи не писав і не вірю що можливі такі ціни.
Ремонт трохи геморно робити і навряд чи хтось його буде дарувати. Віддавати за половину вложених в цей ремонт хіба що ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:42

beee о вы вернулись на зло франту?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 23:55

  reus написав:Моя пропозиція щодо придбання вашої квіточки вже давно знята тому, що продавець не зовсім розуміє що зараз відбувається і начепив космічний цінник на свою квіточку. Ви самі періодично хвилюєтеся де подівся єдиний реальний покупець, але второпати не можете, що навіть цей ризиковий меценат вже відмовився від ваших омріяних прихованих плінтусів. Поки ви продовжуєте мріяти, ваша підсвідомість почала хвилюватися та підозрювати, що щось йде не так. Нічого страшного, вам вже не перше в житті доведеться рахувати збитки, таке життя, нічого не поробиш!


Сколько эту квиточку можно склонять.
В Эврике хотят 150куе за 3к с голыми стенами, а тут за квиточку столько же.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-h-k-k ... e061e06cda
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 00:01

  vladimir07 написав:В Эврике хотят 150куе за 3к с голыми стенами, а тут за квиточку столько же.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-h-k-k ... e061e06cda

Продавец, наверное, только перед подачей объявления из комы вышел
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 00:17

  vladimir07 написав:
  reus написав:Моя пропозиція щодо придбання вашої квіточки вже давно знята тому, що продавець не зовсім розуміє що зараз відбувається і начепив космічний цінник на свою квіточку. Ви самі періодично хвилюєтеся де подівся єдиний реальний покупець, але второпати не можете, що навіть цей ризиковий меценат вже відмовився від ваших омріяних прихованих плінтусів. Поки ви продовжуєте мріяти, ваша підсвідомість почала хвилюватися та підозрювати, що щось йде не так. Нічого страшного, вам вже не перше в житті доведеться рахувати збитки, таке життя, нічого не поробиш!


Сколько эту квиточку можно склонять.
В Эврике хотят 150куе за 3к с голыми стенами, а тут за квиточку столько же.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-h-k-k ... e061e06cda

Так я уже давно отмахиваюсь от такого "заманчивого" предложения, как от назойливой мухи, но мне периодически все-таки хотят всучить!
А по Эврике ничего удивительного. Хотеть не вредно!(с) Надеются поймать какого-то непуганого залетного оленя :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:04

400 вольт это много или норм, Трамвай хватит запитать?

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vitaliian
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