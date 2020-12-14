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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10529105301053110532

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 01:52

  vladimir07 написав:
  reus написав:Моя пропозиція щодо придбання вашої квіточки вже давно знята тому, що продавець не зовсім розуміє що зараз відбувається і начепив космічний цінник на свою квіточку. Ви самі періодично хвилюєтеся де подівся єдиний реальний покупець, але второпати не можете, що навіть цей ризиковий меценат вже відмовився від ваших омріяних прихованих плінтусів. Поки ви продовжуєте мріяти, ваша підсвідомість почала хвилюватися та підозрювати, що щось йде не так. Нічого страшного, вам вже не перше в житті доведеться рахувати збитки, таке життя, нічого не поробиш!


Сколько эту квиточку можно склонять.
В Эврике хотят 150куе за 3к с голыми стенами, а тут за квиточку столько же.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-h-k-k ... e061e06cda

Не мешайте Реусу наслаждаться этим, к сожалению, уже ставшим регулярным на КРЖН моментом, когда владелец тощей котлеты ощущает себя властелином мира. Он пройдет. Реус че-нибудь там на излете купит - потом продаст, будет у него еще одна сакцесс стори на КРЖН. Мешать ему в этом не будем, но и помогать, естественно, тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 02:21

  Damien написав:
  vladimir07 написав:В Эврике хотят 150куе за 3к с голыми стенами, а тут за квиточку столько же.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-h-k-k ... e061e06cda

Продавец, наверное, только перед подачей объявления из комы вышел


Очевидно из комы он выщел в Павловке.
Очень тяжелый случай.
Но реклама панелек мне нравится. :lol:
rjkz
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  #<1 ... 10529105301053110532
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