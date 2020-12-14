Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Моя пропозиція щодо придбання вашої квіточки вже давно знята тому, що продавець не зовсім розуміє що зараз відбувається і начепив космічний цінник на свою квіточку. Ви самі періодично хвилюєтеся де подівся єдиний реальний покупець, але второпати не можете, що навіть цей ризиковий меценат вже відмовився від ваших омріяних прихованих плінтусів. Поки ви продовжуєте мріяти, ваша підсвідомість почала хвилюватися та підозрювати, що щось йде не так. Нічого страшного, вам вже не перше в житті доведеться рахувати збитки, таке життя, нічого не поробиш!
Сколько эту квиточку можно склонять. В Эврике хотят 150куе за 3к с голыми стенами, а тут за квиточку столько же.
Не мешайте Реусу наслаждаться этим, к сожалению, уже ставшим регулярным на КРЖН моментом, когда владелец тощей котлеты ощущает себя властелином мира. Он пройдет. Реус че-нибудь там на излете купит - потом продаст, будет у него еще одна сакцесс стори на КРЖН. Мешать ему в этом не будем, но и помогать, естественно, тоже.
Феодал летом перекидывался с долара в Евро - банки вообще наотрез отказываются брать даже подозрительные купюры: размагничивание, незначительная ветхость/потертость, арабские метки, жирные пятна - такое 2 года назад все брали. Пошел по обменникам те тоже отбраковывают. Пришлось 15 купюр сдать менялам с дисконтом 5-10%.