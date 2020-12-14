Обнулился
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 гру, 2022 10:03
"2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень"
вы имеете в виду, в банках сильно придираются к состоянию купюр? Или какие-то другие проверки?
Додано: Нед 18 гру, 2022 10:43
Феодал летом перекидывался с долара в Евро - банки вообще наотрез отказываются брать даже подозрительные купюры: размагничивание, незначительная ветхость/потертость, арабские метки, жирные пятна - такое 2 года назад все брали. Пошел по обменникам те тоже отбраковывают. Пришлось 15 купюр сдать менялам с дисконтом 5-10%.
Додано: Нед 18 гру, 2022 11:18
Готовий бізнес ;)
vitaliian
Це до нашої розмови в приваті - але хотів це кинути на загал))
Тут 4 смарти за 160К
Додано: Нед 18 гру, 2022 12:24
Я года два назад поднимал эту.
Но похоже реальные сделки и эта ветка друг с другом не знакомы.
Это не слухи.
Добавлю. Тема продажи по доверенности.
Продавец призывного возраста и боится приезжать, но продать очень хочет (как Эйрмакс)
Или просто боится приезжать.
Додано: Нед 18 гру, 2022 12:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував
Додано: Нед 18 гру, 2022 13:07
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