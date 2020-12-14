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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10529105301053110532

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 08:02

  vitaliian написав:beee о вы вернулись на зло франту?

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beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 10:03

  beee написав:Продана квартира в славутиче 3к.
До войны цена = 195.
Продана за 185 - налоги
Получается -20%.

Сложности:
1. Реестры + нотар зависят от э.э.
2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень

Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно

"2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень"
вы имеете в виду, в банках сильно придираются к состоянию купюр? Или какие-то другие проверки?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 10:43

Феодал летом перекидывался с долара в Евро - банки вообще наотрез отказываются брать даже подозрительные купюры: размагничивание, незначительная ветхость/потертость, арабские метки, жирные пятна - такое 2 года назад все брали. Пошел по обменникам те тоже отбраковывают. Пришлось 15 купюр сдать менялам с дисконтом 5-10%.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:18

Готовий бізнес ;)

vitaliian
Це до нашої розмови в приваті - але хотів це кинути на загал))
Тут 4 смарти за 160К :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:24

  beee написав:2. Сложности в проверке денег, кто хочет в банке, а купюры щас не очень

Я года два назад поднимал эту.
Но похоже реальные сделки и эта ветка друг с другом не знакомы.
  beee написав:Слухи:
Торгуются те, кто эммигрировал. Тем уже всё равно

Это не слухи.

Добавлю. Тема продажи по доверенности.
Продавец призывного возраста и боится приезжать, но продать очень хочет (как Эйрмакс)
Или просто боится приезжать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Минулого року, угода в банку, банк жодної купюри не відбракував
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:07

  beee написав:
  vitaliian написав:beee о вы вернулись на зло франту?

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Как путин
vitaliian
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